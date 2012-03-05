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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۴۳

کارگر به مهر خبر داد:

420 دانش آموز نکایی راهی سرزمین نور شدند

420 دانش آموز نکایی راهی سرزمین نور شدند

نکا - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش نکا از اعزام 420 دانش آموز این شهرستان به سرزمین نور در جنوب کشور خبر داد.

علی‌اصغر کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دانش‌آموزان سال دوم متوسطه به‌ منظور آشنایی با فرهنگ شهید، شهادت، زنده کردن یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس عازم سرزمین نور شدند.

وی با اشاره به اینکه در این اعزام حدود 30 همکار فرهنگی نیز دانش‌آموزان را همراهی می‌کنند، یادآور شد: 420 نفر از دانش‌آموزان دختر سال دوم متوسطه در این سفر از حضور روحانی و مبلغه نیز بهره‌مند می‌شوند.

کارگر ادامه داد: راویان مجرب و یادگاران سال‌های حماسه و ایثار، دانش‌آموزان شرکت‌ کننده در اردوهای راهیان نور را با رشادت‌های رزمندگان اسلام در جبهه‌های نبرد و عملیات‌های مختلف آشنا می‌سازند.

مدیر آموزش و پرورش نکا، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان را از مهم‌ترین اهداف اعزام کاروان‌های راهیان نور اعلام کرد و گفت: هدف از تشکیل کاروان راهیان نور پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و جلوگیری از فراموش شدن یادگارهای دوران هشت سال دفاع مقدس است.

کارگر گفت: دانش‌آموزان با سفر به این سرزمین نور، نورانیت و پاک بودن را با خود به ارمغان می‌آورند و امیدواریم که با دست پر از اندوخته‌های بسیار خوب و مهم از این سفر معنوی بازگردند.

مدیر آموزش و پرورش نکا افزود: در این دوره از اعزام کاروان راهیان نور که به منظور فراگیری آموزش دفاعی نیز انجام می‌شود، دانش‌آموزان با تکنیک‌های خاص دفاعی نیز آشنا خواهند شد.
 

کد مطلب 1552621

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