8 اثر برتر جشنواره منطقه ای نمایشنامه خوانی طلوع معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوروزی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: نمایشنامه های حقیقتی درباره مریم به کارگردانی حامد شهرتی از قزوین، جوجه تیغی به کارگردانی علی فتوحی از اردبیل، سخت اما شیرین به کارگردانی حیدر حاتمی از شهرستان خوی و شبیه شیدا به کارگردانی کامران قربانی از تبریز آثاری هستد که به این مرحله راه یافتند.

وی ادامه داد: همچنین متنهای نمایشی از ساعت 25 به کارگردانی کریم علیخواه، عاشقستان به کارگردانی میلاد سلیمی و دستهایت را به من بده به همراه چاه چار آخشیج همگی از شهرستان ارومیه جواز حضور در مرحله پایانی این جشنواره را بدست آوردند.

رئیس حوزه هنری آذربایجان غربی با بیان اینکه این آثار از میان 23عنوان نمایشنامه با نظر هیئت داوران جشنواره غلامرضا عزیزی، بهمن حاتمی و منصور باغبانی انتخاب شدند، گفت: این جشنواره از 20 تا 22 اسفندماه امسال در این شهرستان برگزار می شود.

نوروزی اظهار داشت: طی دو دوره گذشته این جشنواره که در شهرستان ارومیه برگزار شد نمایشنامه های شب نامه و پدرانه به ترتیب به کارگردانی حامد اسماعیل وند و امیر زینال پور از شهرستان ارومیه به عنوان آثار برتر معرفی شده بودند.

نمایش فیلمهای منتخب دومین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات در ارومیه

وی با اشاره به اینکه همزمان با استانهای اصفهان، گیلان و البرز نمایش فیلمهای منتخب دومین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات از 14اسفندماه امسال به مدت چهارروز در شهرستان ارومیه آغاز شد، گفت: در این برنامه به مناسبت هفته احسان و نیکوکاری، 77 عنوان فیلم کوتاه در قالب 800 دقیقه پخش می شود.

رئیس حوزه هنری آذربایجان غربی اظهار داشت: امسال فیلمهای کوتاه ما کی هستیم، مانند هم برای هم، سنگستان، باران و هدیه در بخش انیمیشن و فیلم داستانی آق گول به کارگردانی مهدی حیدری نیز حضور دارند.