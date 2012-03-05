همه به یاری منابع طبیعی بشتابند/ لزوم نگاه ارزشی به درخت و درختکاری

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی ظهر دوشنبه در مراسم روز درختکاری اظهار داشت: وقتی ملاحظه می کنیم که رسول گرامی اسلام،امیرالمومنین و ائمه بر درختکاری، کاشت نهال و ایجاد باغات و نخلستان ها تأکید می کنند، نقش ارزشی این کار بیشتر نمود پیدا می کند.

وی افزود: هر کس در حیطه حیات خود حق بهره مند بودن از منابع طبیعی را دارد و همه تلاش می کنند در این کار مانند پیشینیان برای آیندگان تلاش کنند.

حسینی عنوان کرد: باید همگان با نگاه ارزشی به درخت و درختکاری نگاه کنند و در این راستا تلاش کنند.

وی اظهار داشت: فضایی که امروز برای ایجاد فضای بین راهی درختکاری می شود موقعیت بسیار خوبی برای مردم و مسافران عبوری است و در صورت به بار نشستن، چشم انداز زیبایی را به شهرستان می دهد.

حسینی افزود: کاشت درخت کاری ساده است ولی نگهداری و مراقبت از آن کاری بسیار مشکل و پر هزینه است که همگی تصمیم گیرندگان باید منابع طبیعی را در این کار یاری دهند.

وی عنوان کرد: اداره منابع طبیعی شهرستان باید با ارائه طرح های مناسب مسئولان را به یاری بخواند و مسئولان شهرستان و استان نیز باید در تأمین اعتبارات مورد نیاز این طرح به یاری این اداره بشتابند.

حسینی افزود: بدون حمایت مالی مستمر نمی توان چندان نوید و امیدی به آینده این کار و دیگر طرح های اینچنینی که زیرساخت ها را شکل می دهند، داشت.

مراسم روز درختکاری در بوستان بین راهی و در کیلومتر 10 جاده شیراز ابرکوه برگزار شد.

مسئولان، اعضای بسیج سازندگی و جوانان هلال احمر امروز در این فضا به کشت نهال پرداختند.