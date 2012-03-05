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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۵۱

حجت الاسلام حسینی:

همه به یاری منابع طبیعی بشتابند/ لزوم نگاه ارزشی به درخت و درختکاری

همه به یاری منابع طبیعی بشتابند/ لزوم نگاه ارزشی به درخت و درختکاری

ابرکوه - خبرگزاری مهر: امام جمعه ابرکوه گفت: همگان باید به یاری منابع طبیعی بشتابند زیرا در غیر این صورت آینده خوبی را پیش رو نمی بینیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی ظهر دوشنبه در مراسم روز درختکاری اظهار داشت: وقتی ملاحظه می کنیم که رسول گرامی اسلام،امیرالمومنین و ائمه بر درختکاری، کاشت نهال و ایجاد باغات و نخلستان ها تأکید می کنند، نقش ارزشی این کار بیشتر نمود پیدا می کند.

وی افزود: هر کس در حیطه حیات خود حق بهره مند بودن از منابع طبیعی را دارد و همه تلاش می کنند در این کار مانند پیشینیان برای آیندگان تلاش کنند.

حسینی عنوان کرد: باید همگان با نگاه ارزشی به درخت و درختکاری نگاه کنند و در این راستا تلاش کنند.

وی اظهار داشت: فضایی که امروز برای ایجاد فضای بین راهی درختکاری می شود موقعیت بسیار خوبی برای مردم و مسافران عبوری است و در صورت به بار نشستن، چشم انداز زیبایی را به شهرستان می دهد.

حسینی افزود: کاشت درخت کاری ساده است ولی نگهداری و مراقبت از آن کاری بسیار مشکل و پر هزینه است که همگی تصمیم گیرندگان باید منابع طبیعی را در این کار یاری دهند.

وی عنوان کرد: اداره منابع طبیعی شهرستان باید با ارائه طرح های مناسب مسئولان را به یاری بخواند و مسئولان شهرستان و استان نیز باید در تأمین اعتبارات مورد نیاز این طرح به یاری این اداره بشتابند.

حسینی افزود: بدون حمایت مالی مستمر نمی توان چندان نوید و امیدی به آینده این کار و دیگر طرح های اینچنینی که زیرساخت ها را شکل می دهند، داشت.

مراسم روز درختکاری در بوستان بین راهی و در کیلومتر 10 جاده شیراز ابرکوه برگزار شد.

مسئولان، اعضای بسیج سازندگی و جوانان هلال احمر امروز در این فضا به کشت نهال پرداختند.

کد مطلب 1552625

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