صدور مجوز برای استخراج 97 هزار تن ماده معدنی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی داداشی زین الدین بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: طی این مدت چهار فقره پروانه بهره برداری برای متقاضیان معدنکار صادر شده که ظرفیت استخراج این معادن 97هزار و 700 تن انواع مواد معدنی و سرمایه گذاری بیش از 10 میلیارد ریال بوده است .

وی اظهار داشت: طی بهمن ماه امسال شش فقره پروانه اکتشاف معدنی با پیش بینی سرمایه گذاری بیش از چهار میلیارد ریال برای معدنکاران استان صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ سرمایه 416درصد رشد داشته است .

داداشی زین الدین ادامه داد: در این مدت برای شش معدن با ذخیره قطعی نزدیک به 3800 تن گواهینامه کشف مواد معدنی صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ تعداد 200 درصد افزایش نشان می دهد .

رئیس سازمان صنایع و معادن آذربایجان غربی یادآورشد: با بهره برداری از این طرح ها زمینه اشتغال 57 نفر را به صورت مستقیم فراهم می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از سرمایه گذاری 1200 میلیاردی در بخش صنعت استان در طول بهمن ماه امسال خبر داد و گفت: در بهمن ماه امسال پروانه بهره بردار ی21 واحد صنعتی با سرمایه گذاری 1203 میلیارد و 700 میلیون ریال صادر شده است که در آنها 485 نفر مشغول به کار هستند .

داداشی زین الدین با اشاره به افزایش 100 درصدی سرمایه گذاری در بخش صنعت استان نسبت به مدت مشابه سال قبل اظهار داشت: تعداد پروانه بهره برداری صادر شده در بهمن ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد 62 درصد و از لحاظ اشتغال 48 درصد رشد نشان می دهد .