دور دوم انتخابات مجلس نیمه اول اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمدنجار عصر امروز دوشنبه در نشستی خبری که در وزارت کشور برگزار شد، با بیان اینکه کار شمارش آراء در همه حوزه ها در نهایت سرعت و دقت به پایان رسید، افزود: باید از حضور گسترده مردم، جوانان و رأی اولی ها نیز تشکر کنم همچنین باید تشکر خود را از همه عوامل و دست اندرکاران در ستاد انتخابات، استانداری ها، فرمانداران، اعضای شعب و نیروهای نظامی و امنیتی اعلام کنم.

وزیر کشور با بیان اینکه مشارکت مردم در کل کشور 64 درصد بود، افزود: البته در 3 استان شاهد مشارکت بالای مردم بودیم، کهگیلویه، ایلام و چهارمحال و بختیاری به ترتیب 89، 87 و 81 درصد آراء را از آن خود کرد.

نجار اظهار داشت: همچنین از 290 کرسی مجلس 225 نفر در دور اول به عنوان منتخبین مردم در مجلس نهم تعیین شده اند و مابقی به دور دوم انتخابات راه یافتند.

وزیر کشور در ادامه درباره تعیین زمان برگزاری انتخابات مجلس در دوره دوم نیز افزود: به احتمال زیاد نیمه اول اردیبهشت ماه سال 91 انتخابات میاندوره‌ای مجلس نهم برگزار خواهد شد، البته باید با شورای نگهبان برای تعیین زمان نهایی به توافق برسیم.

نجار همچنین افزود: در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر 5 نفر از نامزدها توانستند اکثریت آراء را از آن خود کنند و 50 نفر دیگر نیز برای رقابت 25 کرسی مجلس نهم به دور دوم راه یافتند. همچنین در انتخابات میاندوره‌ای مجلس خبرگان رهبری نمایندگان خبرگان در حوزه خراسان رضوی و کردستان نیز مشخص شدند.

وزیر کشور با بیان اینکه راهبرد این وزارتخانه در انتخابات اجرای دقیق قانون و پاسداری از رأی ملت بود، افزود: با هدایت‌های مقام معظم رهبری و حمایت‌های رئیس جمهور توانستیم وظیفه خود را انجام دهیم.

وی در ادامه این نشست خبری با اشاره به برنامه هایی که از سوی وزارت کشور در انتخابات مجلس نهم اجرا شد، گفت در این دوره از انتخابات سیستم جامع بومی اطلاعات را طراحی کردیم تا بدین وسیله تمامی اطلاعات از شعب به حوزه های فرعی، اصلی و ستاد انتخابات به دست ما برسد. ضمن آنکه در مرحله ثبت نام نامزدها نیز بر اساس همین سیستم عمل کردیم.

نجار با اشاره به برگزاری رایانه ای انتخابات در برخی حوزه ها افزود: در برخی از حوزه های انتخابی، انتخابات به صورت رایانه ای انجام شد، البته عده ای بر این باور بودند که فعلا در برخی از حوزه ها انتخابات را به صورت رایانه ای انجام ندهیم اما ما بر این باور بودیم که باید این کار را انجام دهیم.

وی گفت: برگزاری انتخابات به صورت رایانه ای تجربه ای را برای ما بدست آورد تا بتوانیم از آن تجربه در انتخابات آینده استفاده کنیم.

وزیر کشور در سخنانش انتخابات مجلس را به جشن ملی تشبیه کرد و گفت: مردم با حضور گسترده خود سیلی محکمی را به استکبار زدند به طوری که آنها هنوز گیج مانده اند.

نجار در پایان اعلام کرد: بنا داریم ریز اطلاعات و آراء مردم در انتخابات مجلس نهم را در سایت وزارت کشور قرار دهیم تا عموم از جزئیات آراء باخبر شوند.

بنابراین گزارش وزیر کشور در حاشیه نشست خود در جمع خبرنگاران درباره اینکه آیا تاکنون شکایتی از طرف نامزدها به وزارت کشور ارائه شده است، یا نه، گفت: شکایات جزئی است و بنده اسامی کامل این نامزدها را ندارم.