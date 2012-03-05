200 دانش آموز دختر قائم شهری به سرزمین نور می روند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین امیری عصر دوشنبه در حاشیه مراسم اعزام دانش آموزان قائم شهر به مناطق عملیاتی گفت: این تعداد دانش آموز دختردوم دبیرستان در قالب شش اتوبوس و با همراهی 26 همکار فرهنگی و چهار روحانی به مدت چهار روز به این مناطق اعزام شدند.

وی، ازاعزام کاروان دیگر دانش آموزان دختر قائم شهر به مناطق عملیاتی تا پایان سالجاری خبرداد و گفت:‌ در مرحله دوم حدود 200 دانش آموز دختر قائم شهر در نهم اسفند ماه اعزام می شوند.

وی، هدف از اعزام دانش آموزان به مناطق عملیاتی دوران هشت سال دفاع مقدس را آشنایی بهتر آموزشهای دفاعی در مدرسه دانست و یادآور شد: دانش آموزان دختر پایه دوم دبیرستان که درس آمادگی دفاعی را می گذرانند برای اولین بار به این سفر معنوی اعزام شدند.

مدیر آموزش و پرورش قائم شهر ادامه داد: این دختران به منظور آشنایی با فرهنگ شهید و شهادت و زنده کردن یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس عازم سرزمین نور شدند تا نورانیت را در این سرزمین تجربه کنند.

