تغییر و تحولات دیگری در مدیریت تئاتر ایران/ مشخص شدن مجموعه نوروزی شبکه یک

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا الوند با موافقت معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حکمی از سوی سرپرست ادارهکل هنرهای نمایشی به عنوان رئیس شورای نظارت و ارزشیابی تئاتر ایران منصوب شد. پیش از این رحمت امینی ریاست شورای نظارت و ارزشیابی ادارهکل هنرهای نمایشی را برعهده داشت که از این پس محمدرضا الوند عهدهدار این مسئولیت خواهد بود. متن این خبر را میتوانید بخوانید.
- محمد دشتگلی درباره اعضای تشکیل دهنده شورای حمایت از تولید آثار هنری گفت: در شورای حمایت از تولید آثار هنری معاون هنری، مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی و مدیرکل هنرهای نمایشی میتوانند به عنوان سه شخصیت حقوقی حضور داشته یا نمایندگان خود را به شورا معرفی کنند. آقای سیدصادق موسوی به عنوان نماینده تامالاختیار معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این شورا حضور دارد.
- نشست خبری عوامل برنامهساز شبکه آموزش با اصحاب رسانه به مناسبت روز "کودک و رسانه" با حضور اسرافیل علمداری؛ قائم مقام شبکه آموزش، امیر قمیشی مجری و تهیهکننده و میثم تربتی تهیهکننده "حوالی هفت"، حشمتالله کلهر تهیهکننده "گام هفت" و محمدرضا پورحسن سرپرست روابط عمومی برگزار شد.
در نشست علمداری با اشاره به ویژه برنامههای جمعه 19 اسفند به عنوان روز "کودک و رسانه" اظهار کرد: همزمان با این روز شبکههای دو، تهران و آموزش برنامههایی ویژه کودک آماده کردهاند که شبکه آموزش این برنامهها را از پنجشنبه شب با "رادیو 7" آغاز میکند و قصههای کودک محور "رادیو 7" خواهد بود.
- شبکه یک سیما برای ایام نوروز دو مجموعه تلویزیونی "جنگ بازی" و "چک برگشتی" را تولید میکند، اما شبکه یک تصمیم گرفت مجموعه "چک برگشتی" را به کارگردانی سیروس مقدم پخش کند، چرا که این گروه قسمتهای بیشتری را برای پخش رسانده بودند.
- فرهاد ورهرام معتقد است معیار قید زمان برای نمایش فیلمهای مستند بالای 70 دقیقهای براساس عقلانیت نبوده و همین نگاه بزرگترین لطمه را به سینمای مستند وارد کرد.
- اختتامیه چهارمین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر با معرفی برگزیدگان و اهدای نشان عالی تجسمی کشور به 9 هنرمند یکشنبه شب 14 اسفندماه در تالار وحدت برگزار شد.
نظر شما