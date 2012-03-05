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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۴۱

اخبار فرهنگی هنری روز/

تغییر و تحولات دیگری در مدیریت تئاتر ایران/ مشخص شدن مجموعه نوروزی شبکه یک

تغییر و تحولات دیگری در مدیریت تئاتر ایران/ مشخص شدن مجموعه نوروزی شبکه یک

تغییرات در مدیریت تئاتر، پخش مجموعه نوروزی "چک برگشتی" از شبکه یک، تشریح برنامه‌های روز کودکان، اختتامیه چهارمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر و ... از مهمترین اخبار امروز فرهنگ و هنر بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا الوند با موافقت معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حکمی از سوی سرپرست اداره‌کل هنرهای نمایشی به عنوان رئیس شورای نظارت و ارزشیابی تئاتر ایران منصوب شد. پیش از این رحمت امینی ریاست شورای نظارت و ارزشیابی اداره‌کل هنرهای نمایشی را برعهده داشت که از این پس محمدرضا الوند عهده‌دار این مسئولیت خواهد بود. متن این خبر را می‌توانید بخوانید.

- محمد دشت‌گلی درباره اعضای تشکیل دهنده شورای حمایت از تولید آثار هنری گفت: در شورای حمایت از تولید آثار هنری معاون هنری، مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی و مدیرکل هنرهای نمایشی می‌توانند به عنوان سه شخصیت حقوقی حضور داشته یا نمایندگان خود را به شورا معرفی کنند. آقای سیدصادق موسوی به عنوان نماینده تام‌الاختیار معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این شورا حضور دارد.

- نشست خبری عوامل برنامه‌ساز شبکه آموزش با اصحاب رسانه به مناسبت روز "کودک و رسانه" با حضور اسرافیل علمداری؛ قائم مقام شبکه آموزش، امیر قمیشی مجری و تهیه‌کننده و میثم تربتی تهیه‌کننده "حوالی هفت"، حشمت‌الله کلهر تهیه‌کننده "گام هفت" و محمدرضا پورحسن سرپرست روابط عمومی برگزار شد.

در نشست علمداری با اشاره به ویژه برنامه‌های جمعه 19 اسفند به عنوان روز "کودک و رسانه" اظهار کرد: همزمان با این روز شبکه‌های دو، تهران و آموزش برنامه‌هایی ویژه کودک آماده کرده‌اند که شبکه آموزش این برنامه‌ها را از پنجشنبه شب با "رادیو 7" آغاز می‌کند و قصه‌های کودک محور "رادیو 7" خواهد بود.

- شبکه یک سیما برای ایام نوروز دو مجموعه تلویزیونی "جنگ بازی" و "چک برگشتی" را تولید می‌کند، اما شبکه یک تصمیم گرفت مجموعه "چک برگشتی" را به کارگردانی سیروس مقدم پخش کند، چرا که این گروه قسمت‌های بیشتری را برای پخش رسانده بودند.

- فرهاد ورهرام معتقد است معیار قید زمان برای نمایش فیلم‌های مستند بالای 70 دقیقه‌ای براساس عقلانیت نبوده و همین نگاه بزرگترین لطمه را به سینمای مستند وارد کرد.

- اختتامیه چهارمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر با معرفی برگزیدگان و اهدای نشان عالی تجسمی کشور به 9 هنرمند یکشنبه شب 14 اسفندماه در تالار وحدت برگزار شد.

در ابتدای این مراسم محمود شالویی؛ مدیر کل هنرهای تجسمی گفت: امروز پرونده چهارمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر بسته و پرونده‌ای دیگر گشوده می‌شود و هنرهای تجسمی بدون توقف به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند.
 
- سعید سعدی تهیه‌کننده "اینجا شهر دیگری است" عنوان کرد: پس از واکنش‌ها به این فیلم در جشنواره فجر در نظر داریم برای اکران عمومی حدود 6 دقیقه از "اینجا شهر دیگری است" را کوتاه کنیم. همچنین با برنامه‌ریزی‌های انجام شده فیلم ماه رمضان سال آینده اکران عمومی می‌شود.
 
- گوهر خیراندیش درباره جدیدترین فعالیت‌های خود در زمینه تئاتر گفت: ابتدای سال 91 به دعوت دانشگاه سانتاباربارا به آمریکا سفر می‌کنم و به همین دلیل این روزها نتوانستم برنامه‌ریزی مشخصی برای فعالیت خود در زمینه تئاتر داشته باشم.
 
- دیدار اسفند ماه هنرمندان موسیقی با یادی از دو هنرمند درگذشته، علی رئیس فرشید و خسرو رحیمیان( نوازندگان برجسته ویولن و از اعضای سابق ارکستر های سمفونیک،ملی و صدا و سیما) با حضور جمعی از علاقمندان، مشتاقان و هنرمندان موسیقی عصر گذشته در سالن اجتماعات خانه موسیقی برگزار شد که با استقبال فراوان بزرگان موسیقی همراه بود.
 
در ابتدای این نشست، مدیرعامل خانه موسیقی ضمن خوش آمد گویی به حاضران عنوان کرد: در این دیدارها خوشبختانه بدون واسطه و از نزدیک با هم صحبت می کنیم و دوست داریم هر کس که درد دلی دارد با دیگران در میان بگذارد. اگر انتقاد و پیشنهادی به خانه موسیقی وجود دارد، خوشحال می شویم که دراینگونه برنامه ها آنها را بشنویم و قرار است این جلسات که مدتی به تاخیر افتاده بود از سال اینده با نظم بهتری هر ماه برگزار شود.
کد مطلب 1552634

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