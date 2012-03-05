تغییر و تحولات دیگری در مدیریت تئاتر ایران/ مشخص شدن مجموعه نوروزی شبکه یک

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا الوند با موافقت معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حکمی از سوی سرپرست اداره‌کل هنرهای نمایشی به عنوان رئیس شورای نظارت و ارزشیابی تئاتر ایران منصوب شد. پیش از این رحمت امینی ریاست شورای نظارت و ارزشیابی اداره‌کل هنرهای نمایشی را برعهده داشت که از این پس محمدرضا الوند عهده‌دار این مسئولیت خواهد بود. متن این خبر را می‌توانید بخوانید.

- محمد دشت‌گلی درباره اعضای تشکیل دهنده شورای حمایت از تولید آثار هنری گفت: در شورای حمایت از تولید آثار هنری معاون هنری، مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی و مدیرکل هنرهای نمایشی می‌توانند به عنوان سه شخصیت حقوقی حضور داشته یا نمایندگان خود را به شورا معرفی کنند. آقای سیدصادق موسوی به عنوان نماینده تام‌الاختیار معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این شورا حضور دارد.

- نشست خبری عوامل برنامه‌ساز شبکه آموزش با اصحاب رسانه به مناسبت روز "کودک و رسانه" با حضور اسرافیل علمداری؛ قائم مقام شبکه آموزش، امیر قمیشی مجری و تهیه‌کننده و میثم تربتی تهیه‌کننده "حوالی هفت"، حشمت‌الله کلهر تهیه‌کننده "گام هفت" و محمدرضا پورحسن سرپرست روابط عمومی برگزار شد.

در نشست علمداری با اشاره به ویژه برنامه‌های جمعه 19 اسفند به عنوان روز "کودک و رسانه" اظهار کرد: همزمان با این روز شبکه‌های دو، تهران و آموزش برنامه‌هایی ویژه کودک آماده کرده‌اند که شبکه آموزش این برنامه‌ها را از پنجشنبه شب با "رادیو 7" آغاز می‌کند و قصه‌های کودک محور "رادیو 7" خواهد بود.

- شبکه یک سیما برای ایام نوروز دو مجموعه تلویزیونی "جنگ بازی" و "چک برگشتی" را تولید می‌کند، اما شبکه یک تصمیم گرفت مجموعه "چک برگشتی" را به کارگردانی سیروس مقدم پخش کند، چرا که این گروه قسمت‌های بیشتری را برای پخش رسانده بودند.

- فرهاد ورهرام معتقد است معیار قید زمان برای نمایش فیلم‌های مستند بالای 70 دقیقه‌ای براساس عقلانیت نبوده و همین نگاه بزرگترین لطمه را به سینمای مستند وارد کرد.

- اختتامیه چهارمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر با معرفی برگزیدگان و اهدای نشان عالی تجسمی کشور به 9 هنرمند یکشنبه شب 14 اسفندماه در تالار وحدت برگزار شد.

در ابتدای این مراسم محمود شالویی؛ مدیر کل هنرهای تجسمی گفت: امروز پرونده چهارمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر بسته و پرونده‌ای دیگر گشوده می‌شود و هنرهای تجسمی بدون توقف به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند.

- سعید سعدی تهیه‌کننده "اینجا شهر دیگری است" عنوان کرد: پس از واکنش‌ها به این فیلم در جشنواره فجر در نظر داریم برای اکران عمومی حدود 6 دقیقه از "اینجا شهر دیگری است" را کوتاه کنیم. همچنین با برنامه‌ریزی‌های انجام شده فیلم ماه رمضان سال آینده اکران عمومی می‌شود.

- گوهر خیراندیش درباره جدیدترین فعالیت‌های خود در زمینه تئاتر گفت: ابتدای سال 91 به دعوت دانشگاه سانتاباربارا به آمریکا سفر می‌کنم و به همین دلیل این روزها نتوانستم برنامه‌ریزی مشخصی برای فعالیت خود در زمینه تئاتر داشته باشم.

- دیدار اسفند ماه هنرمندان موسیقی با یادی از دو هنرمند درگذشته، علی رئیس فرشید و خسرو رحیمیان( نوازندگان برجسته ویولن و از اعضای سابق ارکستر های سمفونیک،ملی و صدا و سیما) با حضور جمعی از علاقمندان، مشتاقان و هنرمندان موسیقی عصر گذشته در سالن اجتماعات خانه موسیقی برگزار شد که با استقبال فراوان بزرگان موسیقی همراه بود.