خاطرات سفر آندره مالرو به آسیا تحویل ناشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، رمان «راه‌ شاهی» که در 1930 منتشر شد، تقریباً ادامه همان مضامین کتاب‌های قبلی مالرو است با گوشه چشمی به خاطرات سفرش به آسیا.

این کتاب که حوادث آن نیز در هند و چین می‌گذرد از نظر اخلاقی، به کتاب «فاتحان» مالرو شباهت دارد اما دیگر موضوع انقلاب در آن مطرح نیست، بلکه اشخاص داستان، مردان عمل و اقدام‌اند و قهرمان ماجراجوی داستان نمونه‌ای از شخصیت نویسنده و نمودار گوشه‌هایی از زندگی نویسنده آن است.

سیروس ذکاء چندی پیش ترجمه فارسی این اثر فرانسوی زبان را در حدود 200 صفحه برای چاپ تحویل انتشارات نیلوفر داده است.

خبر دیگر از این مترجم اینکه کتاب آندره ژید دیگر نویسنده معروف فرانسوی درباره فئودور داستایوفسکی نویسنده مطرح روسیه با ترجمه ذکاء از زبان فرانسوی در دست انتشار است.

عنوان اصلی این کتاب «داستایوفسکی از روی نامه‌هایش» و عنوان فرعی آن «6 سخنرانی درباره داستایوفسکی» است.

ذکاء این کتاب را هم برای چاپ تحویل انتشارات نیلوفر داده است.