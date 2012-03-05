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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۵۷

ولی پور به مهر گفت:

191 ناظر خدمات گیاه‌پزشکی به کشاورزان مازنی می دهند

191 ناظر خدمات گیاه‌پزشکی به کشاورزان مازنی می دهند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: 191 ناظر خدمات گیاه پزشکی را در سطح اراضی کشاروزی به زارعان ارائه می دهند.

مرتضی ولیپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 32 کلینیک گیاهپزشکی در شهرهای ساری، نکا، بهشهر، میاندرود، گلوگاه، آمل، بابل، بابلسر، رامسر، تنکابن، نوشهر و جویبار وجود دارد که سازمان حفظ نباتات برای کاهش خسارتهای ناشی از آفات و بیماری های گیاهی گندم، برنج ، کلزا و باغات امکان حضور فعال کارشناسان گیاهپزشکی در مزارع و باغ های استان را فراهم کرد.

وی افزود: کشاورزان و باغداران می توانند با مراجعه به کلینیک ها مشکلات خود را با کارشناسان مجرب آزمایشگاهها مطرح کنند و از ارائه راهکارهای لازم توسط کارشناسان بهره مند شوند.

ولی پور تصریح کرد: 198 ناظر در قالب شبکه پیش آگاهی با این کلینیک ها همکاری می کنند.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: در 91 هزار هکتار از اراضی استان خدمات گیاهپزشکی ارائه می شود.

وی افزود: کشاورزان می توانند به جای مراجعه به جهاد  کشاورزی به کلینیک های گیاهپزشکی مراجعه کنند.
 

کد مطلب 1552637

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