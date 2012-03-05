مرتضی ولیپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 32 کلینیک گیاهپزشکی در شهرهای ساری، نکا، بهشهر، میاندرود، گلوگاه، آمل، بابل، بابلسر، رامسر، تنکابن، نوشهر و جویبار وجود دارد که سازمان حفظ نباتات برای کاهش خسارتهای ناشی از آفات و بیماری های گیاهی گندم، برنج ، کلزا و باغات امکان حضور فعال کارشناسان گیاهپزشکی در مزارع و باغ های استان را فراهم کرد.

وی افزود: کشاورزان و باغداران می توانند با مراجعه به کلینیک ها مشکلات خود را با کارشناسان مجرب آزمایشگاهها مطرح کنند و از ارائه راهکارهای لازم توسط کارشناسان بهره مند شوند.

ولی پور تصریح کرد: 198 ناظر در قالب شبکه پیش آگاهی با این کلینیک ها همکاری می کنند.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: در 91 هزار هکتار از اراضی استان خدمات گیاهپزشکی ارائه می شود.

وی افزود: کشاورزان می توانند به جای مراجعه به جهاد کشاورزی به کلینیک های گیاهپزشکی مراجعه کنند.

