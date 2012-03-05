توجه به عرصه های منابع طبیعی ضرورتی اجتناب ناپذیر است

محمد مهدی صادقی در مراسم روز درختکاری اظهار داشت: باید به منابع طبیعی به عنوان ثروت های جامعه توجه ویژه داشت.

وی افزود: این ذخائر نه تنها به ما به عنوان نسل حاضر بلکه به آیندگان نیز تعلق دارد.

صادقی یادآور شد: تنها در صورت توجه به این مسئله است که می توانیم دین خود را به نسل آینده ادا کنیم زیرا پیشینیان ما نیز به این مسئله توجه داشته اند.

وی یادآور شد: تنها در سایه توجه، حفظ ، احیاء و توسعه این منابع است که می توان چشم انداز زیبایی را برای زندگی در آینده ترسیم کرد.

صادقی افزود: فضای سبز بین راهی که امروز محل غرس نهال در روز درختکاری است در سال 88 و با اختصاص 150 میلیون تومان اعتبار از محل خشکسالی دارای زیر ساخت شده است و همچنین در پنج کیلومتر از مسیر نیز نهال کاری صورت گرفته است.

وی یادآور شد: در صورت فراهم شدن اعتبارات لازم، این محل قابلیت توسعه 50 هکتار درختکاری را دارد که با توجه به موقعیت ویژه این محل، علاوه بر بیابان زدایی و توسعه فضای سبز امکان تفریحی مناسبی نیز برای مردم شهرستان و همچنین مسافران عبوری فراهم می شود.

وی همچنین با بیان اینکه این اداره همه ساله و همزمان با شروع فصل در ختکاری اقدام به توزیع نهال در بین اقشار مختلف مردم می پردازد و امسال نیز این برنامه از بهمن ماه شروع شده است از همگان خواست که به سهم خود در این کار یاری رسان اداره منابع طبیعی شهرستان باشند.