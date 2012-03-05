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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۰۵

تقدیر استاندار آذربایجان غربی از رسانه ها به خاطر انعکاس گسترده اخبار انتخابات

تقدیر استاندار آذربایجان غربی از رسانه ها به خاطر انعکاس گسترده اخبار انتخابات

ارومیه- خبرگزاری مهر: استاندار آذربایجان غربی طی پیامی به مناسبت تلاش و مجاهدت خبرنگاران در انعکاس اخبار و رخدادهای مشارکت گسترده مردمی در انتخابات مجلس تقدیر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده طی پیامی به مناسبت تلاش و مجاهدت اصحاب رسانه و جراید در انعکاس اخبار و رخدادهای مشارکت گسترده مردمی در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از آنها تقدیر کرد.

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

اکنون که به لطف خداوند و توجهات حضرت ولی‌ عصر(عج) انتخابات با حضور چشمگیر و گسترده مردم همیشه در صحنه و ولایت مدار ایران اسلامی و به خصوص آذربایجان غربی با موفقیت تمام به پایان رسید، وظیفه می دانم تقدیر و تشکر صمیمانه خود را نثار ملت رشید و هوشیار و شهید پرور استان عرض و به خاطر رشد و آگاهی و همت و موقعیت شناسی ملت بزرگ، ثناگوی درگاه ایزد متعال باشیم.

مردم آگاه و مومن آذربایجان غربی با شعور بالای سیاسی و موقعیت شناسی خود و با حضور بی سابقه بالای 70 درصدی در انتخابات، همه این تلاش خباثت آلود دشمنان را خنثی کرده و به همه دنیا فهماندند که ملت ایران همچنان زنده و هوشیار و در صحنه و آماده دفاع از دستاوردهای عظیم چندین ساله خود و پاسداری ازحاصل خون شهداست.

اکنون نیز شبکه استکباری تبلیغات جهانی پس از ناکامی در این مرحله درصدد آن است که با تفسیرها و تأویلهای کینه توزانه در باب انتخابات و القائات خصمانه، شیرینی این موفقیت بزرگ را از کام ملت ایران بزداید و حضور مردم در این حماسه بزرگ را کم اهمیت جلوه دهد که خود حضور ملت ایران پاسخی دندان شکن و سیلی محکمی بر دسیسه های آنها است .

در این میان نقش رسانه نیز به عنوان محور اطلاع رسانی و مقابله با این دسیسه ها بسیار موثر و مهم است و صدا و سیما، خبر گزاریها، روزنامه‌های سراسری و هفته نامه‌های استانی در خلق افتخار آفرین حماسه حضور مردم استان در انتخابات نقش اول و اساسی داشته ‌و همواره در مسیر توسعه نقش سازنده خود را در اطلاع رسانی مناسب به مردم ایفا کرده ‌اند و کمک حال مدیران برای حرکت به مسیر بالندگی استان بوده ‌اند. 

در این راستا از نقش خوب مطبوعات استان، خبرگزاریها و خصوصا صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی و حضور پرشور و شبانه روزی خبرنگاران در سراسر استان، با ایجاد شور و شوق و انگیزه جهت حضور حداکثری مردم و روشنگری و تنویر افکار عمومی با استفاده از تحلیل، گزارش، خبر و تصاویر ارزشمند خود در برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی مجاهدت نمودند، تقدیر می کنم. 

از خداوند متعال فضل، رحمت و توفیق الهی را برای ملت بزرگوار ایران مسئلت کرده و این حماسه حضور را به تک تک خبرنگاران که در خلق آن سهم بسزایی داشته اید تبریک و از خانواده بزرگ رسانه ای استان که بار دیگر رسالت خطیر خود را به نحو احسن انجام دادند قدردانی می کنم. 

کد مطلب 1552641

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