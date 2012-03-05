زنگ درختکاری در اردکان نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه اردکان در ظهر دوشنبه در این مراسم که با حضورفرماندار، جمعی از مسئولان شهرستان همچنین دانش آموزان مدرسه راهنمایی شهدای شریف آباد برگزار شد، اظهار داشت: درختکاری آسانترین، ارزان ترین، پاک ترین و زیباترین راه حل برای ایجاد یک شهر خنک است.

حجت الاسلام سیدمحمد حسینی افزود: درجه حرارت هوا در مجاورت درختان به مراتب خنک تر از عرصه های بدون درخت است.

وی با اشاره به اهمیت درختکاری در دین مبین اسلام گفت: حضرت رسول (ص) فرمود: "هر وقت عمر جهان به آخر رسیده، هرگاه قیامت بخواهد قیام کند و عالم بخواهد منقرض شود و در دست یکی از شما نهال درختی باشد، چنانچه به قدر کاشتن آن فرصت باشد، باید آن را بکارد و از فرصت باقیمانده استفاده نماید."

حسینی تصریح کرد: درخت یکی از زیباترین مظاهر خلقت و جلوه ای از تجلی آفریدگار عالم، نماد آبادانی و شاخص سبزی و خرمی و مظهر زندگی و باعث تلطیف هوا و موجب آسایش و رفاه انسان ها و صفا و پاکی طبیعت است.

امام جمعه اردکان اظهار داشت: بسیاری از پیامبران و امامان (ع) کشاورز و باغدار بودند و خود با دست خود به غرس اشجار اقدام می کردند و به این وسیله در عمران و آبادانی زمینی که خداوند به آن امر فرموده، اهتمام می ورزیدند.

در این مراسم اکبر نوریان، رئیس آموزش و پرورش شهرستان اردکان نیز ضمن برشماری فواید درخت و درختکاری بر حفظ و حراست از طبیعت و منابع طبیعی توسط دانش آموزان تاکید کرد.

پس از این مراسم تعداد 30 راس نهال توسط مسئولان و دانش آموزان در این مدرسه کاشته شد.