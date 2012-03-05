مرحله دوم اعزام دانش آموزان فریدونکناری به راهیان نور انجام شد

سید علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این مرحله که دانش آموزان دختر حضور داشتند در قالب چهار اتوبوس و به تعداد 156 نفر به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند.

وی بیان داشت: دانش آموزان از توفیق حضور در مناطق عملیاتی جنوب در جهت خودسازی و تهذیب بهترین بهره برداری را کرده و از این طریق درس پایداری، مقاومت، سرافرازی و ولایت مداری از ایثار گران و شهدا درس بیاموزند.

محمدی تصریح کرد: عزت امروز مردم ما که جلوه های آن را در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن شاهد بودیم مدیون امام و شهدایمان هستیم و دانش آموزان درسی که از اردوی فرهنگی تربیتی به سرزمین نور می گیرند را قدر بدانند.

مدیر آموزش و پرورش فریدونکنار اظهار داشت: سند تحول بنیادین تحول درس آمادگی دفاعی را رقم زده است و امروز سلاح دانش آموزان ما علم و ایمان است که باید پله های پیشرفت و ترقی را قدرتمندانه طی کنند.

محمدی گفت: اعزام امروز ما نمونه ای از اعزام بسیجیان به جبهه را نمایش می دهد دانش آموزان ما با تاسی از رزمندگان نظم ، انظباط ، اطاعت از فرماندهی و ایثار و از خود گذشتگی را باید سرلوحه ی کار خود قرار دهند.

