تغییر ساعت پیک ادارات در خراسان شمالی اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی گفت: برنامه تغییر پیک ساعت پیک ادارات استان همزمان با دیگر استان های کشور اجرایی خواهد شد.

حسین حیدرپور اجرای این طرح را برای توسعه مدیریت مصرف بهینه ضروری توصیف کرد و افزود: یکی از بسترهای برون رفت از این بحران، اجرای درست قانون هدفمندی یارانه ها و تغییر ساعت پیک ادارات است.

وی گفت: طبق دستور وزارت نیرو و شرکت توانیر، تغییر ساعت پیک ادرات از ساعات اولیه شب به ساعت 11 الی 15 در تمامی استان های کشور در حال اجرا بوده و به این ترتیب مصارف ادارات در این ساعات با قیمت پیک محاسبه و دریافت خواهد شد.

وی با بیان این که مقدمات اجرای این طرح در ادارات استان از تابستان سال جاری آغاز شده است اظهار داشت: تاکنون 306 اشتراک در این رابطه مورد بازدید عینی قرار گرفته است که برای 133 اشتراک تغییر پیک انجام و در سامانه قرائت کنتور قرار گرفته اند.

حیدرپور همچنین تست و تنظیم مجدد لوازم اندازه گیری، اطمینان از صحت کارکرد کنتورها، رفع خطاهای مصرف و تعرفه ها و تطبیق مصارف با کدهای تعرفه و محل مصرف را از جمله مزایای جانبی این طرح برشمرد.

شایان ذکر است: اهمیت و ضرورت موضوع تغییر ساعت پیک ادارات و مسائل مرتبط با آن از طریق نامه ای به استانداری خراسان شمالی نیز اعلام شده است.

برگزاری مسابقه روزنامه دیواری با موضوع تعاون و همکاری در بجنورد



رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بجنورد از برگزاری مسابقه روزنامه دیواری با موضوع تعاون و همکاری در بجنورد خبرداد.



حسین فیض آبادی گفت: به منظور آشنایی دانش آموزان با کار گروهی و ترویج و توسعه فرهنگ تعاون مسابقه روزنامه دیواری با موضوع تعاون و همکاری در بین دانش آموزان دبستان امام رضا(ع) بجنورد برگزارشد.



وی با اشاره به اینکه این مسابقه با همکاری اداره آموزش و پرورش این شهرستان برگزار شده است افزود: بسط و گسترش فرهنگ تعاون منوط به فراهم کردن بسترهای لازم در این زمینه می باشد.



فیض آبادی افزود: دانش آموزان با انجام کار گروهی و مشاهده مزایای به کار بستن این فرهنگ در زندگی خود می توانند بهترین مروج فرهنگ والای تعاون باشند.



وی تصریح کرد: انجام این گونه مسابقات می تواند یکی از راههای ترویج و‌آموزش تعاون باشد.



در پایان این مراسم به نفرات برتر جوایزی اهدا شد.

مشارکت 93 درصدی بازار برق شرکت توزیع برق استان در بازار برق ایران





رئیس گروه بازار برق شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی گفت: در ارزیابی عملکرد بازیگران بازار معاملات دو جانبه و با توجه و بررسی درصد مشارکت ظرفیت تخصیص داده شده به شرکت توزیع برق استان این میزان مشارکت به ثبت رسیده است.



مهندس رضا لنگری افزود: بر اساس این گزارش، مدیریت شبکه برق ایران با توجه به نسبت انرژی معامله شده برای تحویل به انرژی قابل معامله برق استان در دوره فصل پاییز امسال مشارکت در معاملات بازار را 93 درصد اعلام کرده است.



وی اضافه کرد: در همین رابطه 137 هزار و 516 مگاوات ساعت انرژی برای تحویل معامله شده است.