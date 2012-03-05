شالیزارهای آمل برای کشت برنج آماده شد

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیش از 15 هزار و 942 هکتار از شالیزارهای آمل تاکنون برای آغاز کشت برنج آماده سازی شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل افزود: آمل حدود 38 هزار و 450 هکتار شالیزار دارد و تاکنون در بیش از 40 درصد شالیزارها شخم و شیار انجام شد.

امینی افزود: 80 هکتار خزانه های موجودی نیز آماده بذرپاشی است.

وی تصریح کرد: شخم و شیار زمستانه، برنج را از خطر آفاتی نظیر کرم ساقه خوار برنج مصون می دارد و با کاهش مصرف سموم مصرف آب را بهینه می کند.

برنج مورد نیاز سه میلیون ایرانی در آمل تولید می شود.