روند افزایش دما از فردا در اقصی نقاط کشور آغازمی شود

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرگار مهر افزود: وزش باد شدید در استان های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و استان های واقع در دامنه های جنوبی البرز طی امروز تداوم دارد و دریای خزر نیز مواج و توفانی است.

به گفته وی، این وضعیت جوی در ادامه استان های خراسان شمالی، سمنان و خراسان رضوی را نیزدر بر می گیرد.

امیدوار با بیان اینکه این شرایط در روز سه شنبه از شمال شرق کشور خارج می شود اظهار داشت: بنابراین طی روز دوشنبه تا ظهر سه شنبه ایجاد خسارت به ویژه بر شبکه انتقال نیرو در این استان ها دور ازانتظار نیست.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: ازامروزسامانه بارشی به تدریج به سمت شرق کشور کشیده شده و بر این اساس امروز برای استان های شمال شرقی و سواحل خزر بارش باران و وزش باد شدید در نواحی سردسیر تر بارش برف و کولاک دور از انتظار نیست.

به گفته وی، طی این دو روز وزش باد و گرد و خاک در نوار شرقی کشور پیش بینی می شود.

امیدوار افزود: همچنین طی امروز سواحل دریای خزر مواج و طوفانی و در سه روزآینده سواحل دریای عمان و خلیج فارس نیز مواج است. با عبور این سامانه به تدریج ازروزسه شنبه روند افزایش دما انتظار می رود.

