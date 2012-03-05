کارتونیست اصفهانی در جشنواره ساتریکن لهستان خوش درخشید

پیام پور فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر کسب موفقیت کارتونیست اصفهانی در جشنواره ساتریکن لهستان اظهار داشت: طبق اعلام نتایج نهایی داوری جشنواره بینالمللی ساتریکن لهستان ۲۰۱۲، دخشید قدرتی پور کارتونیست اصفهان، موفق به کسب جایزه شهردار شهر لگنیکا شد.
وی با بیان این مطلب بیان داشت: این جایزه به عنوان یکی از جوایز ویژه این جشنواره، از طرف شهردار شهر لگنیکا (محل برگزاری جشنواره ساتریکن) اهدا میشود.
مدیر خانه کاریکاتور حوزه هنری استان اصفهان افزود: دخشید قدرتی پور تا کنون موفق به کسب چند جایزه معتبر ملی و بینالمللی شده است.
وی ادامه داد: از آن جمله موفقیتهای این هنرمند اصفهانی میتوان به جایزه ویژه بیست و پنجمین دوره جشنواره بینالمللی آیدین دوغان ترکیه اشاره کرد.
پور فلاح اضافه کرد: از استان اصفهان کارتونیستهای دیگری نیز موفق به ورود در نمایشگاه ساتریکن گردیدهاند، که از آن جمله میتوان به جمال الدین اعتباریان، محمد خیمه گاهی، ناهید زمانی، پری زنگنه و وحید شریفی اشاره کرد.
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