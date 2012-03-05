  1. استانها
  2. اصفهان
۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۲۰

کارتونیست اصفهانی در جشنواره ساتریکن لهستان خوش درخشید

کارتونیست اصفهانی در جشنواره ساتریکن لهستان خوش درخشید

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدیر خانه کاریکاتور حوزه هنری استان اصفهان گفت: دخشید قدرتی‌پور کارتونیست اصفهانی در جشنواره ساتریکن لهستان موفق به کسب جایزه شهردار شهر لگنیکا شد.

پیام پور فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر کسب موفقیت کارتونیست اصفهانی در جشنواره ساتریکن لهستان اظهار داشت: طبق اعلام نتایج نهایی داوری جشنواره بین‌المللی ساتریکن لهستان ۲۰۱۲، دخشید قدرتی پور کارتونیست اصفهان، موفق به کسب جایزه شهردار شهر لگنیکا شد.

وی با بیان این مطلب بیان داشت: این جایزه به عنوان یکی از جوایز ویژه این جشنواره، از طرف شهردار شهر لگنیکا (محل برگزاری جشنواره ساتریکن) اهدا می‌شود.

مدیر خانه کاریکاتور حوزه هنری استان اصفهان افزود: دخشید قدرتی پور تا کنون موفق به کسب چند جایزه معتبر ملی و بین‌المللی شده است.

وی ادامه داد: از آن جمله موفقیت‌های این هنرمند اصفهانی می‌توان به جایزه ویژه بیست و پنجمین دوره جشنواره بین‌المللی آیدین دوغان ترکیه اشاره کرد.

پور فلاح اضافه کرد: از استان اصفهان کارتونیست‌های دیگری نیز موفق به ورود در نمایشگاه ساتریکن گردیده‌اند، که از آن جمله می‌توان به جمال الدین اعتباریان، محمد خیمه گاهی، ناهید زمانی، پری زنگنه و وحید شریفی اشاره کرد.
 

کد مطلب 1552650

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها