ستاد تسهیلات نوروزی استان سمنان فعال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید یزدانی دوشنبه در نشستی با خبرنگاران در محل اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان ضمن اشاره به آغاز فعالیت ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی این استان، از فعالیت سه مرکز بیمارستانی با 650 تخت فعال، دو داروخانه شبانه ‏روزی و یک داروخانه تخصصی روزانه مجهز خبر داد.

وی به فعال بودن سه پایگاه شهری و 13 پایگاه جاده‏ای اورژانس 115 در شاهرود نیز اشاره کرد و افزود: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شاهرود آماده ارائه هر گونه خدمات به مسافران و گردشگران نوروزی می باشد.

دبیر ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان سمنان با اشاره به فعالیت یک پایگاه امداد هوایی در شاهرود، از ارائه خدمات سه پایگاه جاده‏ای امدادی هلال‌احمر به مسافران نوروزی خبر داد.

یزدانی به فعالیت هشت درمانگاه عمومی و 29 مرکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی در شاهرود در ایام نوروز خبر داد و گفت: 39 ناظر دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بر خدمات این مراکز نظارت خواهند داشت.

وی با اشاره به توزیع بیش از سه هزار و 500 بروشور بهداشتی و دارویی بین مسافران در ایام نوروز، اظهار داشت: این کار در راستای اطلاع رسانی بهتر و ارائه خدمات بیشتر به مسفران نوروزی انجام می شود.