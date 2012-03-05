ستاد تسهیلات نوروزی استان سمنان فعال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید یزدانی دوشنبه در نشستی با خبرنگاران در محل اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان ضمن اشاره به آغاز فعالیت ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی این استان، از فعالیت سه مرکز بیمارستانی با 650 تخت فعال، دو داروخانه شبانه روزی و یک داروخانه تخصصی روزانه مجهز خبر داد.
وی به فعال بودن سه پایگاه شهری و 13 پایگاه جادهای اورژانس 115 در شاهرود نیز اشاره کرد و افزود: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شاهرود آماده ارائه هر گونه خدمات به مسافران و گردشگران نوروزی می باشد.
دبیر ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان سمنان با اشاره به فعالیت یک پایگاه امداد هوایی در شاهرود، از ارائه خدمات سه پایگاه جادهای امدادی هلالاحمر به مسافران نوروزی خبر داد.
یزدانی به فعالیت هشت درمانگاه عمومی و 29 مرکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی در شاهرود در ایام نوروز خبر داد و گفت: 39 ناظر دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بر خدمات این مراکز نظارت خواهند داشت.
وی با اشاره به توزیع بیش از سه هزار و 500 بروشور بهداشتی و دارویی بین مسافران در ایام نوروز، اظهار داشت: این کار در راستای اطلاع رسانی بهتر و ارائه خدمات بیشتر به مسفران نوروزی انجام می شود.
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