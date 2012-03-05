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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۲۱

عظیمی به مهر خبر داد:

اعتبارات امور زیربنایی کشاورزی مازندران چهار برابر افزایش یافت

اعتبارات امور زیربنایی کشاورزی مازندران چهار برابر افزایش یافت

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از افزایش چهار برابری اعتبارات امور زیربنایی کشاورزی استان در سالجاری خبر داد.

رضا عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اعتبارات بخش زیربنایی سال گذشته این سازمان110 میلیارد ریال بود که امسال به 300 میلیارد ریال رسیده است.

وی افزود: اعتبارات بخش زیربنائی پارسال 110 میلیارد ریال بود که امسال به 300 میلیارد ریال رسیده است.

عظیمی بیان داشت: اجرای طرحهای قبلی مهندسی آب و خاک، تجهیز و نوسازی اراضی، ساخت ایستگاههای پمپاژ آب از مهمترین طرح های بخش زیربنایی است.

وی تصریح کرد: در بخش کشاورزی به دنبال اجرای طرح های جامع هستیم که با اشتغالزایی بیشتر می تواند افزایش ارزش افزوده تولید محصولات کشاورزی را به دنبال داشته باشد.

مازندران قطب کشاورزی کشور است.
 

کد مطلب 1552653

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