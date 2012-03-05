جمهوری اسلامی امروز در لبه پیشین نبرد با استکبار قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه سردار سرتیپ پاسدار محمد حسین سپهر معاون هماهنگ کننده نماینده ولی فقیه در سپاه پیش از ظهر امروز دوشنبه در مراسم اختتامیه دومین دوره کارشناسی تبلیغات دفاعی و افتتاحیه دومین دوره کارشناسی ارشد مدیریت رسانه و کارشناسی امور فرهنگی که در دانشکده فرهنگ و ارتباطات حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه برگزار شد، ضمن تبریک حضور هوشمندانه و با شعور ملت انقلابی ایران پای صندوق‌های رای گفت: این حضور گسترده و حماسه بزرگ ناکامی و ناراحتی دشمنان را به همراه داشت و از سوی دیگر موجبات خوشحالی دوست داران انقلاب و نظام اسلامی را فراهم کرد.

وی با بیان اینکه در طی 33 سال گذشته در هر عرصه‌ای که انقلاب اسلامی به ایثار، شجاعت، تلاش وهمت نیاز داشته نقش سپاه و بسیج را به خوبی می توان حس کرد اظهار داشت: در انتخابات اخیر نیز پاسداران و بسیجیان در گرم شدن تنور انتخابات، حضور حداکثری و برقراری امنیت نقش موثری را ایفا کردند.

سردار سپهر با بیان اینکه امنیت، رفاه و پایداری ملت ما امروز در گرو تولید علم است تصریح کرد: استکبار جهانی یکی از راه‌های جلوگیری از تداوم انقلاب اسلامی را در عرصه علم و فناوری می‌بیند و هرچه ما در این عرصه پیشرفت کرده و توفیقاتی را حاصل کنیم انقلاب اسلامی به ثبات وعدالت گستری بیشتری خواهد رسید.

وی به نقش سپاه و بسیج در عرصه تولید علم اشاره کرد و افزود: امروز در دانشگاه‌های سپاه از جمله، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله‌(عج) و دانشگاه امام حسین‌(ع) پژوهش‌ها ، تحقیقات و اقدامات در خور توجهی در زمینه تولید علم و فناوری صورت گرفته که نقش پر صلابت سپاه پاسداران را در این عرصه نیز به نمایش می گذارد.

معاون هماهنگ کننده نماینده ولی فقیه در سپاه "ولایت فقیه و روحانیت " و "سپاه پاسداران" را دو رکن مورد تهاجم دشمنان دانست و اظهار داشت: طی سال‌های اخیر همواره بیشترین تهاجمات بر این ارکان وارد شده است، به این دلیل که تداوم انقلاب اسلامی در گرو هدایت و رهبری ولایت فقیه و روحانیت اصیل است و در دفاع از این نهضت سپاه پاسداران بیشترین نقش را ایفا کرده و دشمن با علم به این موضوع از هیچ تلاشی به منظور ضربه زدن به این ارکان فرو گذار نمی‌کند.

وی با بیان اینکه امروز ما در لبه جلویی نبرد با استکبار قرار داریم اظهار داشت: این نبرد لزوما دفاعی، نظامی وامنیتی نیست بلکه نبردی کاملا فرهنگی و رسانه ای است.

سردار سپهر مهمترین مسئله امروز دشمن که در اجلاس و نشست‌های خود همواره مورد بررسی قرار می دهد را تقابل با انقلاب اسلامی و تفکر شیعی خواند و تصریح کرد: در اجلاس اخیر آیپک مهمترین موضوع در راس تمامی کمیسیون‌ها نحوه برخورد با تفکر شهادت طلبانه، دین باور و تفکر ناب اسلامی ملت ما بود و این تحرکات همگی ناشی از وحشت وهراسی است که دشمنان از اسلام ناب و انقلاب دارند و مردم ما نیز منادی این حرکت و ارائه دهنده الگویی جامع در این زمینه می باشند.

معاون هماهنگ کننده نماینده ولی فقیه در سپاه در پایان تهاجم و شبیه خون فرهنگی را بزرگترین خطر پیش روی انقلاب اسلامی دانست و با اشاره به رسالت خطیر سپاه در پاسداری و حراست از آرمان‌های انقلاب گفت: سپاه پاسداران در عرصه مقابله با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمن نیز با تلاش‌های جهادگرانه و مستمر به توفیقات انقلابی دست یافته است.

در این مراسم همچنین سردار سرتیپ دوم پاسدار دکتر عباسعلی فرزندی مسئول دانشکده فرهنگ و ارتباطات حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه گزارشی از اقدامات آموزشی و پژوهشی این دانشکده را اعلام کردو در پایان این مراسم نیز از رتبه های برتر علمی ، فرهنگی و اخلاقی دانشکده فرهنگ و ارتباطات با حضور سردار سپهر معاون هماهنگ کننده نماینده ولی فقیه در سپاه و دکتر فرزندی مسئول دانشکده فرهنگ و ارتباطات تجلیل به عمل آمد.

