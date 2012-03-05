ثبات لبنان و سوریه به یکدیگر گره خورده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "نواف الموسوی" گفت : ثبات لبنان با سوریه ارتباط دارد، اما سیاست خویشتنداری به مفهوم شانه خالی کردن از مسئولیتهای انسانی نیست.

وی افزود: لبنان باید مراقب حفظ حاکمیت خود باشد و نیروهایی که مسئول برقراری امنیت هستند به وظیفه خود عمل کنند تا لبنان محلی برای ضربه زدن به سوریه نباشد.

الموسوی بیان کرد: ثباتی که هم اکنون با توجه به نا آرامی های سوریه در لبنان حاکم است به سبب دوراندیشی گروه سیاسی حاکم در لبنان است که با تلاشهای فتنه افکنانه مقابله کرده است.