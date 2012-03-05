به گزارش خبرگزاری مهر، سایت حوزه هنری استان اصفهان با کسب یک هزار و 73 امتیاز در میان 31 استان کشور توانست رتبه نخست وب سایتهای مراکز استانی را در بهمن ماه سال 90 را به خود اختصاص داد.
بر اساس رتبهبندی که از سوی امور استانهای حوزه هنری اعلام شده است، استان اصفهان رتبه نخست پس از آن استان قزوین با کسب رتبه دوم و استان قم رتبه سوم را از آن خود کردهاند.
پس از این سه استان نیز استان چهارمحال و بختیاری، همدان و بوشهر در رتبههای دیگر قرار دارند.
نمایشگاه خط مجید عشقینژاد برگزار میشود
خانه خوشنویسی حوزه هنری استان اصفهان، نمایشگاه آثار خوشنویسی مجید عشقی نژاد را در گالری نقش خانه حوزه هنری استان اصفهان برگزار میکند.
این نمایشگاه شامل 30 تابلوی نستعلیق چلیپا، سیاه مشق، کتابت و جلی است که در ابعاد 70×50 و 35×50 است.
نمایشگاه خط عشقینژاد از روز شنبه 13 اسفندماه تا روز پنج شنبه 18 اسفندماه در نقش خانه حوزه هنری واقع در خیابان آمادگاه برگزار میگردد و ساعات بازدید از این نمایشگاه 9 صبح الی 12 ظهر و 16 بعد از ظهر الی 19 شب است.
مجید عشقینژاد متولد 1346 است که در سال 64 به عضویت انجمن خوشنویسان استان اصفهان درآمد و مقدمات خط نستعلیق را نزد استاد کریمی فرا گرفت.
وی در تهران در سالهای 67 تا 70 از محضر اساتیدی چون امیرخانی و شیرازی بهره برد و پس از مراجعت به اصفهان در محضر علی فرزانه به ادامه تلمذ در این رشته پرداخت.
عشقینژاد موفق به اخذ مدرک فوق ممتاز از انجمن خوشنویسان استان اصفهان شد و به فعالیتهای هنری خود در زمینه خوشنویسی نستعلیق ادامه میدهد.
نظر شما