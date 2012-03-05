قرارداد کشت کلزا در 17 هزار هکتار اراضی کشاورزی مازندران منعقد شد

حسین عنایتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال سطح سبز بیش از 13 هزار هکتار بوده و مزارع در مرحله گلدهی قرار دارند.

وی با اشاره به فعالیت حدود هفت هزار بهره بردار کلزاکار در مازندران افزود: توسعه فرهنگ بیمه محصولات کشاورزی در هنگام خسارت می تواند کمک کار کشاورزان باشد.

عنایتی با بیان اینکه تداوم بارندگی، آبگرفتگی اراضی و شرایط جوی نامناسب از علل اصلی خسارت به محصولات کشاورزی مازندران است تصریح کرد: شش هزار و 200 هکتار از اراضی تاکنون زیر پوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفته است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران درخصوص قیمت تضمینی کلزا گفت: قیمت تضمینی این محصول پارسال 620 تومان بود و امسال قیمت آن هنوز مشخص نشده است.

ساری، نکا، بهشهر، میاندرود، بابل و آمل مهمترین اراضی زیر پوشش کلزا در مازندران است.

