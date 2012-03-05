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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۰۴

لیگ برتر بسکتبال/

شهرداری زنجان و شیراز برای مقام نهمی دیدار می کنند

شهرداری زنجان و شیراز برای مقام نهمی دیدار می کنند

تیم های شهرداری زنجان و لوله آ اس شیراز با از پیش رو برداشتن حریفان خود دیدارهایشان را برای کسب مقام نهمی در مرحله پلی آف تیم های پایین جدول مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور دنبال می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در چارچوب مرحله پلی آف تیم های پائین جدول مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور و برای تعیین رده های نهم تا دوازدهم جدول رده بندی این رقابت ها امروز دیدار برگشت تیم های جهش ترابری قم و شهرداری زنجان به میزبانی قم برگزار شد و با برتری زنجانی های به پایان رسید.

این بازی در پایان وقت قانونی به تساوی انجامید و شهرداری زنجان  در پایان وقت اضافه اول صاحب پیروزی شد.

شهرداری زنجان  در دیدار رفت نیز حریف خود را شکست داده بود.

همچنین دیدار سوم میان تیم های لوله آ اس شیراز و  پویای تهران در خانه بسکتبال شیراز برگزار شد که طی آن تیم میزبان حریف خود را با شکست روبرو کرد.

نتایج حاصل شده در دیدارهای دوم و سوم مرحله پلی آف تیم های پائین جدول مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به این شرح است؟

* جهش ترابری قم  78- شهرداری زنجان 83

* لوله آ اس شیراز 65 - پویای تهران 60

بدین ترتیب تیم شهرداری زنجان که در مجموع دو دیدار برابر جهش ترابری قم صاحب پیروزی شده است و لوله آ اس شیراز که در مجموع 3 دیدار مقابل پویای تهران به برتری دست یافت دیدارهای خود را برای کسب مقام نهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور دنبال می کند.

تیم های جهش ترابری قم و پویای تهران نیز برای تعیین رده یازدهم جدول به مصاف یکدیگر می روند.

کد مطلب 1552661

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