شهرداری زنجان و شیراز برای مقام نهمی دیدار می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در چارچوب مرحله پلی آف تیم های پائین جدول مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور و برای تعیین رده های نهم تا دوازدهم جدول رده بندی این رقابت ها امروز دیدار برگشت تیم های جهش ترابری قم و شهرداری زنجان به میزبانی قم برگزار شد و با برتری زنجانی های به پایان رسید.

این بازی در پایان وقت قانونی به تساوی انجامید و شهرداری زنجان در پایان وقت اضافه اول صاحب پیروزی شد.

شهرداری زنجان در دیدار رفت نیز حریف خود را شکست داده بود.

همچنین دیدار سوم میان تیم های لوله آ اس شیراز و پویای تهران در خانه بسکتبال شیراز برگزار شد که طی آن تیم میزبان حریف خود را با شکست روبرو کرد.

نتایج حاصل شده در دیدارهای دوم و سوم مرحله پلی آف تیم های پائین جدول مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به این شرح است؟

* جهش ترابری قم 78- شهرداری زنجان 83

* لوله آ اس شیراز 65 - پویای تهران 60

بدین ترتیب تیم شهرداری زنجان که در مجموع دو دیدار برابر جهش ترابری قم صاحب پیروزی شده است و لوله آ اس شیراز که در مجموع 3 دیدار مقابل پویای تهران به برتری دست یافت دیدارهای خود را برای کسب مقام نهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور دنبال می کند.

تیم های جهش ترابری قم و پویای تهران نیز برای تعیین رده یازدهم جدول به مصاف یکدیگر می روند.