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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۰۴

در گفت‌و‌گو با مهر مطرح شد؛

مدیر انجمن فیلسوفان آمریکا: بی‌توجهی رسانه‌های آمریکا به انتخابات ایران

مدیر انجمن فیلسوفان آمریکا: بی‌توجهی رسانه‌های آمریکا به انتخابات ایران

مدیر اجرایی انجمن فیلسوفان آمریکا با اشاره به اینکه رسانه‌های آمریکایی انعکاس مناسبی از اخبار انتخابات اخیر ایران نداشته‌اند، گفت: باید توجه داشت که سرنوشت هر کشوری توسط مردم همان کشور رقم خواهد خورد.

پروفسور اریک توماس وبر استاد فلسفه و سیاست عمومی در دانشگاه می‌سی‌سی‌پی در خصوص مشاهدات خود از نحوه انعکاس اخبار انتخابات پارلمانی ایران در رسانه‌های آمریکا به خبرنگار مهر گفت: تمرکز و توجه رسانه‌های آمریکا متوجه نامزدهای ریاست جمهوری در این کشور است.

وی افزود: در این میان آنچه بیشتر این روزها انعکاس می یابد مواضع نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا در خصوص موضوع سیاست خارجی و دیدگاههای آنها در سیاست خارجی به ویژه سیاست خارجی آنها نسبت به ایران است.

وی یادآور شد: همچنین چگونگی واکنش آمریکا و نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا در قبال تهدیدهای اسرائیل علیه ایران نیز از موضوعاتی است که رسانه‌های آمریکا در روزهای اخیر به آن زیاد می پردازند.

مدیر اجرایی انجمن فیلسوفان آمریکا تأکید کرد: آنچه در این رسانه‌ها در خصوص ایران گزارش می شود بدبینی نسبت به تغییر در ایران است. این در حالی است که باید توجه داشت که این مردم هر کشور هستند که سرنوشت خود را تعیین می کنند و رقم می زنند.

مؤلف کتاب "رالز، دیوئی و سازه‌انگاری" در پایان تصریح کرد: در حالی که برخی در آمریکا بر طبل جنگ می کوبند برخی نیز معتقد هستند که نباید دست به جنگ و خشونت زد.

کد مطلب 1552663

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