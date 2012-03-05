ناشران برتر استان البرز انتخاب می شوند

محمد طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، در این خصوص گفت: در همایشی یک روزه که در تاریخ 18 اسفندماه برگزار می شود، 10 ناشر برتر استان البرز انتخاب می شوند.

وی گفت: در این مراسم علاوه بر انتخاب 10 ناشر برتر استان، کارگاهی آموزشی نیز برای شرکت کنندگان برگزار خواهد شد.



طاهری افزود: علاوه بر برنامه های مذکور در این همایش از20 کتابفروشی برتر استان نیز تقدیر می شود که از هر شهرستان سه کتاب فروشی انتخاب شده است.



رئیس اداره مطبوعات، تبلیغات و اطلاع رسانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز همچنین از برگزاری همایش انتخاب کتاب ها و نویسندگان برتر استان در سال آینده خبر داد.

طاهری در این خصوص گفت: در این زمینه مقرر شده کمیته ای تشکیل شود که آثار نویسندگان استانی را بررسی و بهترینها را انتخاب کند.



وی یادآور شد: این همایش یک روزه با همکاری انجمن ناشران و اتحادیه کتاب فروشان استان برگزار می شود.