  1. استانها
  2. البرز
۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۲۸

18 اسفند/

ناشران برتر استان البرز انتخاب می شوند

ناشران برتر استان البرز انتخاب می شوند

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس اداره مطبوعات، تبلیغات و اطلاع رسانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز گفت: 18 اسفند ماه سال جاری 10 ناشر برتر استان البرز در همایشی انتخاب می شوند.

محمد طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، در این خصوص گفت: در همایشی یک روزه که در تاریخ 18 اسفندماه برگزار می شود، 10 ناشر برتر استان البرز انتخاب می شوند.

وی گفت: در این مراسم علاوه بر انتخاب 10 ناشر برتر استان، کارگاهی آموزشی نیز برای شرکت کنندگان برگزار خواهد شد.

طاهری افزود: علاوه بر برنامه های مذکور در این همایش از20 کتابفروشی برتر استان نیز تقدیر می شود که از هر شهرستان سه کتاب فروشی انتخاب شده است.

رئیس اداره مطبوعات، تبلیغات و اطلاع رسانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز همچنین از برگزاری همایش انتخاب کتاب ها و نویسندگان برتر استان در سال آینده خبر داد.

 طاهری در این خصوص گفت: در این زمینه مقرر شده کمیته ای تشکیل شود که آثار نویسندگان استانی را بررسی و بهترینها را انتخاب کند.

وی یادآور شد: این همایش یک روزه با همکاری انجمن ناشران و اتحادیه کتاب فروشان استان برگزار می شود.

کد مطلب 1552664

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها