90 هزار هکتار از اراضی باغی مازندران نیازمند نوسازی است

عادل صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیش از 140 هزار هکتار باغ در مازندران وجود دارد که بیش از 90 هزار هکتار آن به احیا و نوسازی نیاز دارند.

وی با اشاره به مکانیزه کردن تولید در بخش کشاورزی افزود: اصلاح، نوسازی و یا حذف باغ های قدیمی از مهم ترین برنامه های بخش باغبانی محسوب می شود.

صفایی تصریح کرد: توسعه آبیاری تحت فشار و بهره گیری از سیستم های نوین آبیاری از فاکتورهای مهم مکانیزه کردن تولید کشاورزی است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: تأمین و تولید نهال سالم، توزیع نهال های شناسنامه دار، تولید ارقام متفاوت و ارائه خدمات پس از فروش از مهمترین سیاست های توسعه باغ های مدرن است.

مرکبات، هلو و شلیل، کیوی و گوجه سبز، گیلاس، آلو، آلبالو از مهم ترین باغ های میوه مازندران است.

