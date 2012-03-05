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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۳۱

صفایی در گفتگو با مهر:

90 هزار هکتار از اراضی باغی مازندران نیازمند نوسازی است

90 هزار هکتار از اراضی باغی مازندران نیازمند نوسازی است

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر باغبانی جهاد کشاورزی مازندران گفت: هم اکنون بیش از 90 هزار هکتار از اراضی باغی استان به نوسازی و احیا نیاز دارد.

عادل صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیش از 140 هزار هکتار باغ در مازندران وجود دارد که بیش از 90 هزار هکتار آن به احیا و نوسازی نیاز دارند.

وی با اشاره به مکانیزه کردن تولید در بخش کشاورزی افزود: اصلاح، نوسازی و یا حذف باغ های قدیمی از مهم ترین برنامه های بخش باغبانی محسوب می شود.

صفایی تصریح کرد: توسعه آبیاری تحت فشار و بهره گیری از سیستم های نوین آبیاری از فاکتورهای مهم مکانیزه کردن تولید کشاورزی است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: تأمین و تولید نهال سالم، توزیع نهال های شناسنامه دار، تولید ارقام متفاوت و ارائه خدمات پس از فروش از مهمترین سیاست های توسعه باغ های مدرن است.

مرکبات، هلو و شلیل، کیوی و گوجه سبز، گیلاس، آلو، آلبالو از مهم ترین باغ های میوه مازندران است.
 

کد مطلب 1552667

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