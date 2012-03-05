آخرین تمرین استقلال در ورزشگاه "احمد بن علی"/ قول سفیر به مدیر عامل باشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، کاروان استقلال برای انجام اولین دیدار خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا شب گذشته عازم قطر قطر شد تا برابر تیم فوتبال الریان به میدان برود. این سفر حواشی داشته که در زیر از نظر می گذرانید:

- کاروان استقلال دیشب راهی قطر شد و هواپیمای حامل این تیم، ساعت 30/12 به وقت محلی در فرودگاه دوحه به زمین نشست تا آبی‌پوشان با استقبال ایرانیان مقیم قطر مواجه شوند.

- جلسه هماهنگی مسئولان دو تیم پیش از دیدار استقلال و الریان، ساعت 13دوشنبه به وقت تهران برگزار شد. دراین جلسه، منصور پورحیدری سرپرست، علی امیری دبیر ستاد آسیایی، حامد افضلی مدیر رسانه‌ای در لیگ قهرمانان آسیا به عنوان نمایندگان باشگاه استقلال حضور داشتند.

- تیم استقلال از ساعت 50/18 به وقت تهران در ورزشگاه "احمد بن علی" شهر دوحه، آخرین تمرین پیش از دیدارشان برابر الریان را برگزارخواهد کرد.

- سفیر ایران در قطر به مدیر عامل باشگاه استقلال قول حمایت کامل از کاروان ورزشی آبی‌پوشان را داد. سهرابی و فتح الله زاده طی تماسی تلفنی در مورد مسائل مربوط به حضور کاروان استقلال در قطر به بحث و تبادل‌ نظر پرداختند که سفیر ایران در قطر، دراین مکالمه تلفنی قول هر‌گونه همکاری با تیم استقلال در بازی‌های آسیایی را داد و اظهار داشت" در کنار نماینده شایسته ایران در قطر خواهیم بود".