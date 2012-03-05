200 مقاله به کنگره ملی امام علی (ع) ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت ‌الاسلام ولی عادلی با اشاره به اینکه کار اجرایی برگزاری کنگره ملی امام علی (ع) با بهره ‌گیری از تجربیات اساتید دانشگاهی از سه ماه پیش آغاز شده است، افزود: این کنگره با تشکیل دبیرخانه و کمیته ‌های اجرایی، علمی و اطلاع‌ رسانی پیگیری و با اعلام فراخوان مقاله در موضوعات مختلف تعداد 207 مقاله از سراسر کشور به دبیرخانه کنگره ارسال شد.

وی اظهار داشت: مراسم اصلی کنگره امام علی (ع) چهارشنبه 17 اسفند در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی پل ‌تالشان رشت برگزار شد و مقالات برتر معرفی می ‌شود.

مدیرکل اوقاف گیلان با بیان اینکه جامعه امروز نیازمند شناخت سیره عملی حضرت علی (ع) است، گفت: یکی از اهداف انقلاب اسلامی که برگرفته از روش و منش حضرت علی (ع) است، تحقق عدالت اجتماعی و رسیدگی خاص به محرومان جامعه است.

وی ادامه داد: از مباحث مهم دیگر در سیره امام علی (ع )، رفتار حضرت با دشمنان است، این بحث هم از جهت دشمن‌ شناسی و هم شیوه درست برخورد با دشمن را می آموزد.