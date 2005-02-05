حمايت كنگره ملي عراق از نامزدي طالباني براي رياست جمهوري عراق

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازشبكه خبري العالم، حيدرالموسوي عضو كنگره ملي عراق برحمايت اين كنگره از نامزدي جلال طالباني رئيس اتحاديه ميهني كردستان عراق براي احراز پست رياست جمهوري در اين كشور خبر داد.



الموسوي گفت : رقابت براي بدست گرفتن پست رياست جمهوري عراق از حقوق اكراد هم مي باشد و حقوق آنها همانند قوميت هاي عراقي است و ما از اين نامزدي حمايت مي كنيم.



وي مخالفت گروههاي سياسي ليست ائتلاف عراق يكپارچه را با خواسته اكراد بعيد دانست و بر ضرورت اجراي گفتگوهاي بيشتر در اين زمينه تاكيد كرد.



الموسوي درباره اينكه چرا بوش جدول زمان بندي شده براي خروج نظاميان خارجي را از عراق تعيين نمي كند، گفت : در برنامه سياسي ائتلاف عراق يكپارچه يك بند ثابت درباره مذاكره دولت منتخب آينده با نيروهاي چندمليتي درباره خروج از عراق وجود دارد.



