سپاه جوادالائمه (ع ) خراسان شمالی از حضور حماسی مردم استان در انتخابات نهم تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار دفتر خبرگزاری مهر قرارگرفت آمده است : این حضور گسترده زمانی رقم می خورد که بدخواهان و کینه ‌توزان با انواع و اقسام توطئه ها و فشارها ی اقتصادی، سیاسی و دفاعی و حتی فرهنگی و اجتماعی وارد میدان شده اند و این نشان از هوشیاری و ولایت مداری این ملت فهیم دارد.

متن کامل این بیانیه به این شرح است:



آفرین بر همت والای بزرگ مردان و شیرزنان ایرانی که آیه شریفه و مکروا مکرالله والله خیرالماکرین را با حضور حماسی خود عملا تفسیر نمودند.

بار دیگر دست تقدیر الهی دل های عاشق، مخلص و دلداده اسلام عزیز و ولایت مطلقه فقیه را در جبهه ای به وسعت سرزمین گهربار و گلگون ایران اسلامی به عرصه حضور و دفاع از اسلام آورد و برگ زرین دیگری بر کتاب قطور و نورانی انقلاب اسلامی افزوده شد و دشمنان غدار با حضور مجاهدانه مردمان شریف و ولایتمدار سیلی سخت تری را بر چهره کریه خود احساس کردند.



برندگان حقیقی این عرصه حضور، ملت بصیر اسلامی ایران هستند که گوش به فرمان رهبر حکیم خود با سرانگشت آبی، اردوگاه دشمن را نشانه رفته اند و دیگر بار این جبهه کفر و زور و قدرت را ناکام و بهت زده به گوشه ای رانده اند.



این حضور گسترده زمانی رقم می خورد که بدخواهان و کینه ‌توزان با انواع و اقسام توطئه ها و فشارها ی اقتصادی، سیاسی و دفاعی و حتی فرهنگی و اجتماعی وارد میدان شده اند. و این نشان از هوشیاری و ولایت مداری این ملت فهیم دارد.

امروز دشمنان نه تنها از مکتب رو به جلو و مترقی انقلاب اسلامی هراس دارند بلکه این واقعیت نیز بوجود آمده که ایران اسلامی به مدد ولایت فقیه و مردم در جایی قرار گرفته که در کمترین زمان ممکن می‌تواند دول متخاصم آمریکایی و همدستانش در خاورمیانه و اروپا را به خاک سیاه نشانند.

بدین وسیله از حضور پرشور و حماسی مردم غیور خطه قهرمان پرور خراسان شمالی که یک بار دیگر به فرمان ولی امر مسلمین جهان ، حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) لبیک گفته و با حضور حماسی خود، همگام با امت ایران اسلامی افتخار آفریدند تقدیر و تشکر می نماییم.