توقف فروش نفت ایران به چک و هلند/ بازار خودرو سکه شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از توقف صادرات نفت ایران به انگلیس و فرانسه، احتمال توقف فروش نفت خام صادراتی ایران به سه کشور اروپایی بلژیک، جمهوری چک و هلند قوت گرفته است.

ابهام در ارائه سبد کالایی کارمندان

اگرچه هیئت دولت هفته گذشته مصوب کرد که سبد کالایی شامل اقلامی همچون برنج، روغن، شکر، گوشت و مرغ از سوی دستگاه‌های دولتی در اختیار کارمندان قرار گیرد، اما گویا، بودجه رفاهی کارکنان، کفاف تامین این اقلام را نمی‌دهد.

جزئیات بسته پیشنهادی مزد 91 کارگران

تعیین 795 هزار تومان به عنوان نرخ جدید معیشت خانوار 4 نفره، 575 هزار تومان خط فقر شدید، 26.8 درصد نرخ تورم تا پایان بهمن ماه و جمع‌بندی گزارشات 30 استان برای دفاع در چانه زنی‌های مزد91 ؛ مهم‌ترین اقدامات کارگران برای حضور در شورای ‌عالی کار است.

بازار روی ایران چک 100هزار تومانی را نمی‌بیند

مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی با اعلام اینکه بانک‌های عاملی که مجری توزیع اسکناس نو پایان سال میان مردم هستند، معرفی می‌شوند، گفت: برنامه‌ای برای عرضه ایران‌چک‌های 100 و 200 هزار تومانی نداریم.

عباس کمره‌ای در گفتگو با مهر از برنامه‌ریزی بانک مرکزی برای تامین اسکناس مورد نیاز ایام پایانی سال خبر داد و گفت: تامین اسکناس‌های درشت و خرد در دستور کار است.

بازار خرید و فروش خودرو سکه شد

عید نوروز تنها ماهی و کیف و کفش و خانه‌تکانی نیست، بلکه بازار خرید و فروش کالاهای دیگری همچون خودرو نیز گرم گرم است و مردم برای تامین خودروی مورد نیاز خود در ایام نوروز، روزها است که دست به کار شده‌اند.

بزرگترین شاه لوله نفت تهران جمع آوری شد

همزمان با بهره برداری از دو خط لوله جدید نفتی، قدیمی‌ترین خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی شهر تهران به منظور تغییر مسیر خطوط لوله اقماری نفت از بافت مرکزی پایتخت به طور کامل تخلیه و جمع‌آوری شد.

دستور رئیس جمهور برای شکستن قفل بانکها

مجید نامجو وزیر نیرو از دستور رئیس جمهوری برای شکسته شدن قفل بانکها به منظور مشارکت با سرمایه‌گذاران خصوصی در تولید برق تجدیدپذیر خبر داد و به مهر گفت: هزینه خرید تضمینی برق از بخش خصوصی افزایش می‌یابد.

طرح "استاد-شاگردی" کلید خورد

محمد حسین فروزان مهر معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با مهر با اعلام آغاز اجرای طرح "استاد -شاگردی" در برخی از استان‌ها، از آخرین تصمیمات شورای‌عالی اشتغال در مورد پرونده زودبازده‌ها و اولویت‌های 3 گانه آن خبر داد.

طرح جدید افزایش تولید گاز در پارس‌ جنوبی