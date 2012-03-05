چالوس آماده پذیرایی از میهمانان نورورزی است

سید قدیر رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان چالوس سالانه مخصوصا در ایام تعطیلات پذیرای میهمانان و گردشگران بی شماری از سراسر کشور و حتی خارج از کشور است.

وی ادامه داد: تمهیدات لازم جهت پذیرایی از مسافران نورورزی در این شهرستان اندیشیده شده و دستگاههای خدماتی و فرهنگی فعالیت های خود را در حال اجرا دارند.

رضایی بیان داشت: جاده کندوان که چهارمین جاده زیبای دنیا محسوب می شود یکی از جاذبه های شهرستان چالوس بوده که موجب حضور مسافران در این مسیر می شود لذا ضروری است نیروهای انتظامی و اورژانس به صورت مستمر در این مسیر حضوری فعال داشته باشند.

فرماندار چالوس بیان داشت: مجموعه نمک آبرود یکی از مراکز گردشگری استان و شهرستان محسوب می شود که پذیرای مسافران بوده و لذا ضروری است مقدمات لازم در این مجموعه آماده باشد.

وی گفت: شهرداران شهرهای کلاردشت، مرزن آباد، چالوس و هچیرود باید شهر را برای پذیرایی از میهمانان نورورزی آماده کنند و به صورت شبانه روزی حضری فعال در ایام نورورز داشته باشند.

وی تاکید کرد: ستاد استقبال از مسافران نورورزی در شهرستان چالوس تشکیل و نظارت مستمری بر کلیه اماکن اقامتی،دیدنی و تفریحی شهرستان دارد.

