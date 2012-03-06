طرح ضربتی و رایگان واکسیناسیون زردی/ رشد نظارت بر بخش خصوصی

به گزارش خبرگزاری مهر، درراستای مبارزه بابیماری‌های واگیردار دامی، درهفته اول اسفندماه سال جاری توسط اکیپ‌های ضربتی اداره دامپزشکی شهرستان قم از 103 واحد دامداری سنتی روستایی در بخش سلفچگان بازدید ونسبت به واکسیناسیون رایگان زردی گاوی اقدام لازم به عمل آمده است و 254 راس گاوشیری علیه بیماری مذکور واکسینه شدند.



178 بازدید فعال و غیر فعال در هفتهٔ دوم اسفندماه انجام شده است



مسئول اداره طیوردامپزشکی استان قم طی گزارشی با اشاره به فعالیتهای صورت گرفته درهفته دوم اسفندماه سال جاری بیان کرد: 178 مورد بازدید فعال و غیرفعال از مرغداری‌های گوشتی، پولت، مرغ مادر تخمگذارانجام گرفته است.



نادر اشراقی گفت: دراین راستا 70 آزمایش سرولوژیک، 60 نمونه سواپ نای وکلواک و120 مورد آزمایش مولکولی صورت گرفته است.



وی بیان کرد: در مدت یادشده 13 مورد بازدید نیز ازمراکز خرید واکسن، خرده وعمده فروشی واکسن، مراکزخدمات ممیزی دامپزشکی، اکیپ‌های مایه کوبی و واحدهای پرورش آبزیان به عمل آمده و 30 مجوز جوجه ریزی هم توسط سیستم طیورصادرشده است.



رشد نظارت برعملکرد بخش خصوصی توسط دامپزشکی قم



مسئول اداره دارو، درمان و آزمایشگاه‌های اداره کل دامپزشکی استان قم بیان کرد: بیش از 150مورد بازدید از مراکز بخش خصوصی مرتبط با دارو و درمان طی ده ماهه سال جاری صورت گرفته است.



اصغر فرخ ادامه داد: بیش از 6 هزار مورد معالجات دامی، 7 میلیون و 862 هزار قطعه معالجات طیور، 138 مورد جراحی و بیش از 11 هزار موردعملیات درمانگاهی برروی دام‌های استان انجام شده است.



وی با اشاره به برگزاری 23 جلسه دررابطه با تقویت نظارت برعملکرد بخش خصوصی بیان کرد: کمیته نظارت اداره کل در خصوص بررسی بخش‌های مختلف و ناظران دولتی جلسات متعددی برگزار کرده است، که گزارش‌ها و مستندات تکمیلی، حاکی ازتقویت نظارت برعملکردبخش خصوصی است.



طرح ضربتی و رایگان واکسیناسیون زردی توسط دامپزشکی شهرستان قم



درراستای مبارزه بابیماریهای واگیرداردامی، درهفته اول اسفندماه سال جاری توسط اکیپهای ضربتی اداره دامپزشکی شهرستان قم از 103 واحد دامداری سنتی روستایی دربخش سلفچگان بازدید ونسبت به واکسیناسیون رایگان زردی گاوی اقدام لازم به عمل آمده است و 254 راس گاو شیری علیه بیماری مذکورواکسینه شدند.



بررسی بیش از 470 پرونده تخلف بهداشتی در ده ماهه سال جاری



مسئول واحد حقوقی اداره کل دامپزشکی قم بیان کرد: طی ده ماهه سال جاری بیش از 470 پرونده تخلف بهداشتی توسط این واحد بررسی وپیگیری شده است که نسبت به مدت مشابه درسال گذشته رشد 18 درصدی داشته است.



ایرج محمدی ادامه داد: در این راستا 53 پرونده دردادستانی ودادگاه عمومی قم و شهرجعفریه، 29 پرونده در اداره کل تعزیرات حکومتی و 6 پرونده در دادگاه انقلاب تشکیل شد که دراین خصوص حکم حبس، پلمپ و جریمه‌های نقدی صادر شده است.



وی بیان کرد: تعداد پرونده‌های تخلف بهداشتی و قرنطینه‌ای نیز نسبت به مدت مشابه در سال قبل رشد قابل توجهی داشته است.

