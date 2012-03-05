4290 کیلومتر شبکه گاز در استان اردبیل اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز خدایی جلسه ستاد برنامه ریزی توسعه گازرسانی استان افزود: از مجموع شبکه گذاری انجام گرفته 48 در صد درروستاها و 52 در صد در شهرهای استان اردبیل اجرا شده است.

وی افزود: اجرای این میزان شبکه گاز در راستای توسعه گازرسانی انجام گرفته و با برنامه های در دست اجرای شرکت گاز استان در سال آینده میزان آن افزایش به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.

مدیر عامل شرکت گاز استان اضافه کرد: با توسعه گازرسانی در مناطق مختلف تاکنون 152 هزار و 500 انشعاب گاز نصب شده است.

وی تعداد مشترکان گاز طبیعی استان اردبیل را نیز بیش از 282 هزار مشترک شهری و روستایی برشمرد.

خدایی تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 99.5 درصد خانوارهای شهری در استان اردبیل تحت پوشش گاز طبیعی قرار گرفته اند.

وی با اشاره به اجرای پروژه های گازرسانی برای 160 روستای استان تصریح کرد: با اتمام و بهره برداری از این طرحها میزان بهره مندی روستاهای استان اردبیل از گاز طبیعی نیز به بیش از 52 درصد افزایش می یابد.

