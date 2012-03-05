نمایشگاه بهاره عرضه مستقیم کالا در اراک گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه عصر دوشنبه در فضایی به وسعت ۷ هزار متر مربع با 330 غرفه در اراک گشایش یافت.

در این نمایشگاه به مدت 10 روز دایر است و محصولات عرضه شده با 10 تا 15 درصد تخفیف عرضه می‌گردد.

در این نمایشگاه از مجموع غرفه ها 30 درصد غرفه‌ها به پوشاک، 15 درصد کیف و کفش، 10 درصد شیرینی و شکلات، پنج درصد آجیل و خشکبار، 20 درصد مواد غذایی، 10 درصد پروتیینی، پنج درصد منسوجات و پنج درصد به مواد بهداشتی و شوینده اختصاص یافته است.

در نمایشگاه عرضه مستقیم کالا که محصولاتی چون مواد غذایی، گوشت قرمز و سفید، کیف و کفش، شیرینی و شکلات، پوشاک، آجیل و خشکبار و مواد شوینده با قیمتی مناسب و کیفیتی مطلوب عرضه می‌شود.

گوشت قرمز و سفید منجمد نیز بدون محدودیت و به اندازه نیاز شهروندان در این نمایشگاه عرضه می‌شود.