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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۳۵

نمایشگاه بهاره عرضه مستقیم کالا در اراک گشایش یافت

نمایشگاه بهاره عرضه مستقیم کالا در اراک گشایش یافت

اراک - خبرگزاری مهر: نمایشگاه عرضه مستقیم کالا با هدف حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان مرکزی گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه عصر دوشنبه در فضایی به وسعت ۷ هزار متر مربع با 330 غرفه در اراک گشایش یافت.

در این نمایشگاه به مدت 10 روز دایر است و محصولات عرضه شده با 10 تا 15 درصد تخفیف عرضه می‌گردد.
 
در این نمایشگاه از مجموع غرفه ها 30 درصد غرفه‌ها به پوشاک، 15 درصد کیف و کفش، 10 درصد شیرینی و شکلات، پنج درصد آجیل و خشکبار، 20 درصد مواد غذایی، 10 درصد پروتیینی، پنج درصد منسوجات و پنج درصد به مواد بهداشتی و شوینده اختصاص یافته است.
 
در نمایشگاه عرضه مستقیم کالا که محصولاتی چون مواد غذایی، گوشت قرمز و سفید، کیف و کفش، شیرینی و شکلات، پوشاک، آجیل و خشکبار و مواد شوینده با قیمتی مناسب و کیفیتی مطلوب عرضه می‌شود.
 
گوشت قرمز و سفید منجمد نیز بدون محدودیت و به اندازه نیاز شهروندان در این نمایشگاه عرضه می‌شود.
کد مطلب 1552677

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