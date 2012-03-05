راه مسدود 80 روستای پیرانشهر/نجات اهالی 75 روستا از کولاک

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد شریفی بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: با توجه به وضعیت منطقه پیش بینی می شود برف روبی و بازگشایی این محورها 4 روز طول بکشد.

وی با اشاره به بارش بیش از یک متر برف در روستاهای صعب العبور و ارتفاعات پیرانشهر اظهارداشت: با بازگشایی راه 75 روستا در شهرستان پیرانشهر اهالی این روستاها از محاصره برف و کولاک نجات یافتند.

شریفی یادآورشد: راه این روستاها از سه روز گذشته تا کنون بر اثر بارش برف و کولاک شدید مسدود شده بود که با تلاش راهداران بازگشایی شدند و اهالی این روستاها از محاصر برف و کولاک رهایی یافتند.

سرپرست اداره راه ترابری پیرانشهر با اعلام اینکه بیش از 20 خودروی سبک و سنگین در مسیر مرز تمرچین پیرانشهر گرفتار کولاک شده بودند اضافه کرد: با تلاش راهداران این محور بازگشایی و در راه ماندگان نجات یافتند.

شریفی با اشاره به مسدود بودن محور پیرانشهر- سردشت از نجات سرنشینان پنج خودرو گرفتار در بهمن در این مسیر خبر داد و گفت: صبح امروز آمبولانس حامل یک مادر باردار نیز در محور روستا لیک بین به روستا پسوه گرفتار برف و کولاک شده بود که با تلاش راهداران نجات و به مرکز بهداشت و دران پیرانشهر انتقال یافت.

نجات 50 مسافر گرفتار در کولاک شدید در محور اشنویه - ارومیه

فرماندار و رئیس ستاد بحران اشنویه با بیان اینکه 50 مسافر گرفتار در کولاک شدید یکنبه شب نجات یافتند گفت: این مسافران که ساعتی در کولاک شدید گرفتار شده بودند، با تلاش امدادگران جمعیت هلال احمر اشنویه نجات یافتند.

حسین زاده افزود: در حال این مسافران در پایگاه امداد و نجات "عین روم" اشنویه اسکان داده شده اند.

وی با اشاره به مسدود بودن تمامی محورهای ارتباطی اشنویه با شهرهای اطراف افزود: مسافران اسکان یافته در پایگاه امداد و نجات عین روم تا پایان روز دوشنبه و تا زمان بازگشایی مسیرهای مسدود شده در این محل اسکان خواهند داشت.

بارش برف و کولاک شدید که از شامگاه یکشنبه در اشنویه، در جنوب آذربایجان غربی، شدت گرفته باعث مسدود شدن تمامی راه های ارتباطی اصلی و تمامی روستاهای تابعه این شهرستان شده است.