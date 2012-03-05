180 میلیارد ریال به محورهای روستایی مازندران خسارت وارد شد

لطف ‌الله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نفوذ آب به لایه‌های زیرین راه در اثر بارش فراوان باران و برف در هفته‌های اخیر و آب شستگی لایه‌های پایین دست سبب حرکت زمین و رانش در سطح محورها شده است.

وی افزود: این مهم سبب خسارتهای فراوانی به جسم راه شده است.

عباسی در ادامه به دلایل دیگر رانش در سطح راهها اشاره و تصریح کرد: عدم تأمین اعتبار مناسب جهت نگهداری از راهها در سالهای اخیر، وجود سکونت‌گاههای غیر اصولی در بالادست راهها و تخریب منابع طبیعی از جمله عوامل درخصوص رانش در سطح مناطق کوهستانی و روستایی استان است.

وی، خسارت وارده به محورهای روستایی را بالغ بر ۱۸۰ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود می‌طلبد تا تمامی مسئولان ذیربط با جدیت و تلاش خستگی ‌ناپذیر گامهای ارزنده‌ ای را در جهت بهسازی و تأمین و تخصیص اعتبار مناسب برای محورهای رانشی استان بردارند.

معاون راه روستایی راه و ترابری استان افرود: محورهای روستایی بندبن لایی شهرستان نکا، درازکلا، خلیل کلا بابل، ‌آهودشت و چاچکام ساری، کوتنا و ریکنده قائم شهر و سرتا جناسم میاندرود از جمله محورهای روستایی بوده که رانش زمین سبب تخریب راههای آن شده است.

