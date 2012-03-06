فارغ التحصیلی 2700 دانشجو از دانشگاه مفید

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید مسعود موسوی دردیدارمسئولان و کارکنان دانشگاه مفید با حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های این دانشگاه در سی و سومین سال تاسیس آن، گفت: اکنون ۳۳۰۰ دانشجو در مقاطع مختلف در دانشگاه مشغول به تحصیل هستند. تا امروز ما بحمدلله در سه مقطع کارشناسی،‌ کارشناسی ارشد و دکتری قریب به ۲۷۰۰ فارغ التحصیل داشته ایم.



گسترش حضور دانشجویان در کنار طلاب



وی با تاکید براینکه در گذشته غالب دانشجویان، طلاب حوزه های علمیه بودند، بیان داشت: در سالهای اخیر با توجه به گسترش فعالیت های دانشگاه، اکثر دانشجویان ما را دانشجویان غیرطلبه تشکیل می دهند. اگرچه طلاب حوزه های علمیه هم که به عنوان بورس در دانشگاه مشغول به تحصیل هستند،‌ نسبت قابل توجهی از دانشجویان را تشکیل می دهند.



وجود سه رشته دکترا در دانشگاه



قائم مقام رئیس دانشگاه مفید ادامه داد:‌ در حال حاضر نزدیک به ۲۵ درصد از دانشجویان ما در مقاطع تحصیلات تکمیلی و بقیه در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل هستند. ما در سه رشته درمقطع دکتری و 21 رشته در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پذیرش دانشجو داریم.



موسوی افزود:‌ در کنار فعالیت‌های آموزشی،‌ دانشگاه مراکز مطالعات خود را از ده سال پیش فعال کرد.



تشریح 4 مرکز مطالعاتی دانشگاه



وی با بیان اینکه در حال حاضر چهار مرکز مطالعاتی در دانشگاه داریم، ادامه داد:مرکز مطالعات قرآن،‌ مرکز مطالعات اقتصادی،‌ مرکز مطالعات حقوق تطبیقی و مرکز مطالعات حقوق بشر چهار مرکز مطالعات ما را تشکیل می‌دهند.



قائم مقام رئیس دانشگاه مفید با اشاره به اینکه حاصل نزدیک به ۲۳ سال کار آموزشی دانشگاه مفید، جمع کثیری از محققان و فضلای دانشگاهی و حوزوی هستند اظهار داشت: از پتانسیل این افراد درمراکز مطالعات دانشگاه و بسیاری دیگر از مراکز تحقیقاتی استان و حتی کشور استفاده می شود.



موسوی ادامه داد: ‌دانشگاه مفید اکنون یک مرکز علمی، ‌مطالعاتی و تحقیقاتی شهرت یافته است،‌ که سعی دارد به حوزه‌های علمیه و جامعه دانشجویی خدمت کند.