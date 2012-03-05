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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۴۶

ابطالی خواستار شد:

کشاورزان شالیزارهای خود را زودتر آماده سازی کنند

کشاورزان شالیزارهای خود را زودتر آماده سازی کنند

ساری - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران گفت: کشاورزان از هم اکنون شالیزارهای خود را زودتر آماده سازی کنند.

یحیی ابطالی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر آماده سازی شالیزارهاتوسط کشاورزان اظهار داشت: اقدام کشاورزان از هم اکنون برای آماده سازی، شخم و شیار شالیزارها می تواند علاوه بر استفاده بهینه از آب زهکش ها نیاز مزرعه به آب های ذخیره شده در پشت سدها را کاهش دهد.

وی با بیان اینکه بارندگی های روزهای اخیر ذخیره آبهای زیرزمین ، زه آب ها را افزایش داده است افزود: با استفاده از زه آب اراضی شالیزاری می توان کشت و کار زراعت برنج را زودتر از زمان آغاز کرد و این اقدام می تواند خطر آسیب آفات و بیماری های گیاهی را کاهش دهد.

ابطالی بر استفاده از نظر کارشناسان کشاورزی در مدیریت مزارع تاکید کرد.

وی، افزایش بهره وری از اراضی کشاورزی، توسعه پرورش رتون و نشا مجدد، افزایش درآمد اقتصادی کشاورزان و بهره برداران به دلیل مصرف و جلوگیری از خسارت کرم ساقه خوار برنج از مهمترین مزایای شخم و آب تخت شالیزارها در زمان متناسب با توصیه کارشناسان محسوب می شود.
 

کد مطلب 1552683

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