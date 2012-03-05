به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بصیری بعد از ظهر دوشنبه در چهارمین همایش خشکسالی، حفاظت از منابع طبیعی و مصرف بهینه آب و وضعیت پایدار اظهار داشت: منابع طبیعی سرمایههای ملی هستند و این سرمایه محصور شده در یک زمان خاص نیست بلکه در طول تاریخ اهمیت داشته و دارد.
وی با اشاره به اینکه باید از معدن کاری در جنگل و مراتع به طور جدی پرهیز کرد، بیان داشت: معدنکاری یعنی یک بار استفاده کردن از خاک، آبهای زیر زمینی و ... که باید به شدت از آن پرهیز کرد.
عضو هیئت علمی منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان اینکه از فعالیتهای نامناسب صنعتی و کشاورزی باید پیشگیری کرد، افزود: مسئله انرژیهای نو در منابع طبیعی و آبخیزداری را باید وارد کرد.
وی از اینکه آموزش و ترویج منابع طبیعی از طریق رسانههای گروهی به ویژه صدا و سیما به شکل قوی ارائه شود، ادامه داد: تصفیه آب از طریق پوشش گیاهی به خوبی قابل انجام است.
بصیری، اکوسیستم را به معنای ساماندهی زیستی تعریف کرد و اضافه کرد: هیچ کشوری نمیتواند تنها با پیشرفت علمی و صنعتی پایدار پیش رود بلکه توسعهیافتگی در یک کشور به منابع طبیعی سالم آن وابسته است.
وی با اشاره به اینکه نگاه به آب سالم، هوای سالم محیط سالم باید در متن برنامهمسئولان قرار بگیرد، تاکید کرد: پوشش گیاهی سبب جلوگیری از طوفان و کنترل سیل میشود و اگر هم سیل بیاید با رسوب همراه نیست که تنها در این حالت آن سیل تخریب کننده نیست.
عضو هیئت علمی منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: به طور قطع چون موضوع خشکسالی، بحران آب و تخریب محیط زیست در اصفهان ملال آور است، مخاطبین به جای گوش دادن ترجیح میدهند به مطالب گفته شده در همایش بیتوجه باشند.
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