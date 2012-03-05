به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، میشائیل هنکه مربی تیم فوتبال استقلال در خصوص آخرین وضعیت تیم فوتبال استقلال پیش از بازی با تیم الریان قطر در مرحله گروهی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا گفت: تمرینات خوبی را پشت‌سر گذاشتیم، اگرچه شرایط زمین تمرین خوب نبود و فقط روز آخر در زمین مناسب کمپ تمرین کردیم.

و ی در همین خصوص افزود: فیلم بازی‌های الریان را دیده‌ایم. آنها تیم خوبی هستند. من مطمئنم اگر این تیم در لیگ ایران بود، یکی از تیم‌های صدر نشین بود. آنها در خط حمله مهاجمان تکنیکی زیادی دارند، اما ما هم شانس بردن داریم به شرطی که کار تیمی‌ما جواب بدهد.

مربی تیم فوتبال استقلال اظهار داشت: سال 1998 زمانی که در دورتموند بودم یکبار در قطر اردویی برگزار کردیم و با تیم‌های باشگاهی آن نیز دیدارهای تدارکاتی انجام دادیم، البته یکبار هم با تیم بایرن مونیخ در دبی اردو داشتیم و بازی کردیم.

وی خاطر نشان کرد: تیم‌های عربی به دلیل صرف هزینه، بازیکنان خوبی دارند، اما اگر مراقب حرکات آنها باشیم و کار تیمی‌ خود را به درستی انجام دهیم، می‌توانیم تیم الریان را ببریم.

هنکه در پاسخ به این پرسش که آیا استقلال می‌تواند به عنوان تیم اول از این گروه صعود کندف تصریح کرد: من از صعود استقلال به عنوان تیم اول گروه خود مطمئن هستم.

مربی تیم استقلال در خصوص غیبت تیموریان و جباری در این دیدار خاطر نشان کرد: تیمی که در سه جام بازی می‌کند باید برای هرپست دو بازیکن آماده داشته باشد. در نبود این دو بازیکن کار ما سخت تر شده است، اما خیلی زود جای آنها توسط بازیکنان جانشین پر شد.

وی افزود: بلافاصله بعد از بازگشت از قطر نیز دررقابتهای لیگ برتر باید با تیم راه آهن بازی کنیم. خوشبختانه بازیکنان به لحاظ بدنی شرایط خوبی دارند و من مطمئنم دربازی با تیم الریان مشکلی نداشته و بازی خوبی را انجام خواهند داد.

هنکه در خصوص فشردگی زمانی بازیها گفت: در مجموع به نفع ما نیست که تعطیلات زمستانی و نیم‌فصل نداشتیم. باید با این وضعیت کنار بیاییم، چون تیمی که در سه جام شرکت می‌کند ناگزیر به تحمل چنین فشاری است.

هنکه در خصوص وضعیت زمین چمن ورزشگاه حافظیه شیراز خاطر نشان کرد:

من تعجب می‌کنم که چطور قرار است فینال یکی از جام‌های مهم ایران در بدترین زمینی که وجود دارد، برگزار شود. فوتبال ایران اگر به دنبال پیشرفت است، نباید در چنین زمینی به هیچ وجه بازی برگزار کند.