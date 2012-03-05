امدادگران آذربایجان غربی یک هزار شهروند کردستانی را از برف و بوران نجات دادند

جابر ثوابی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکشنبه شب با وقوع برف و کولاک و وزش باد شدید در محور بوکان - سقز در استان کردستان و درخواست امداد رسانی از کلنیک امداد استان آذربایجان غربی، سریعا اتاق EOC جمعیت به صورت آماده باش کامل در آمد.

وی افزود: با اعلام آماده باش به شهرستانهای نقده، مهاباد، اشنویه، سردشت، تکاب ، شاهین دژ گروه امدادی متشکل از 21 نفر به همراه 2 دستگاه آمبولانس وسه دستگاه وانت بار جهت امداد رسانی به محل حادثه اعزام شدند.

ثوابی ادامه داد: گروه اعزامی حدود ساعت 21 پس از رسیدن به محل حادثه به همراه نیروهای امدادی استان کردستان به بیش از 300 دستگاه خودرو سواری و باری در راه مانده با کمک به بستن زنجیر چرخ و بازگشایی مسیر امدادرسانی کردند.

وی اضافه کرد: بیش از 300 نفر از سرنشینان خودروها که بیشتر خانواده بودند جهت اسکان به مناطق امن در سقز، دیواندره و روستاهای اطراف منتقل شدند.

معاون امداد و نجات هلال احمر آذربایجان غربی گفت: امداد رسانی به در راه ماندگان و اعزام گروه امدادی به مناطق اطراف به علت ادامه برف و کولاک و مه شدید همچنان ادامه دارد.

امداد رسانی به 441 نفر از راه ماندگان در حوادث جاده ای آذربایجان غربی

ثوابی در ادامه یادآورشد: امدادگران پایگاههای امداد و نجات جاده ای آذربایجان غربی به 441 نفر از در راه ماندگان حوادث جاده ای امداد رسانی کردند.

وی افزود: از این تعداد 438 نفر با 218 دستگاه خودرو در روزهای یازدهم و دوازدهم اسفند در محورهای اشنویه، مهاباد، تکاب، سلماس، پیرانشهر گرفتار بارش برف سنگین، کولاک شدید و راهبندان شده بودند که با حضور امدادگران پایگاههای هلال احمر و ارائه خدمات امدادی لازم از جمله کمک به بستن زنجیر چرخ و بازگشایی مسیر، این افراد نجات یافتند و از خدمات دیگر پایگاهها از قبیل اسکان ، توزیع اقلام غذایی بهره مند شدند.

ثوابی گفت: سه نفر دیگر نیز که در ارتفاعات روستای قره قاج ماکو گرفتار برف و کولاک شده بودند پس از اعزام گروه امدادی هلال احمر نجات یافتند.

وی اضافه کرد: در این حوادث 11 نفر مصدوم شده بودند که 9 نفر بصورت سرپایی درمان و 2 نفر دیگر به واحدهای درمانی اعزام شدند.