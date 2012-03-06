محامدی که پیش از این از اجرای نمایش "مقبره سنگی" در مجموعه تئاتر شهر انصراف داده بود، درباره فعالیت‌های خود در زمینه تئاتر به خبرنگار مهر گفت: قصد دارم نمایش "پس از سقوط" نوشته آرتور میلر را از 15 فروردین‌ماه سال آینده به مدت 32 شب در سالن شماره یک تماشاخانه ایرانشهر به صحنه ببرم.



وی با اشاره به اینکه نمایش "پس از سقوط" به نوعی به زندگی شخصی و اجتماعی آرتور میلر می‌پردازد درباره گروه بازیگری نمایش افزود: در این نمایش محمد اسکندری، مهوش افشارپناه، فرزانه نشاط‌خواه، رضا مختاری، نیما رئیسی، آناهیتا نعمتی، فرناز رهنما، سام کبودوند و محمد نادری به ایفای نقش می‌پردازند.



این کارگردان تئاتر درباره نحوه قرارداد اجرای نمایش "پس از سقوط" یادآور شد: آقای دشت‌گلی به ما این قول را دادند که شورای حمایت بودجه در نظر گرفته شده برای نمایش "مقبره سنگی" را برای اجرای نمایش "پس از سقوط" پرداخت کند. ما امیدواریم که این قول عملی شود زیرا قرارداد ما در تماشاخانه ایرانشهر قرارداد گیشه است.



محمد خداوردی طراح صحنه، مریم غیورزاده طراح لباس و مدیر اجرا، ارشام مؤدبیان دستیار اول کارگردان و آهنگساز، حسین جاویدان دستیار دوم کارگردان، مارال رضوانی منشی صحنه، فؤاد اشتری عکاس و مهدی فاتحی طراح پوستر و بروشور نمایش "پس از سقوط" هستند.