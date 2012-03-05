تخریب محیط زیست مرگ روزانه 100 گونه گیاهی را به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین شاملی بعد از ظهر دوشنبه در چهارمین همایش خشکسالی، حفاظت از منابع طبیعی و مصرف بهینه آب و وضعیت پایدار اظهار داشت: اثرات ناشی از تخریب منابع طبیعی سبب خشکسالی و کمبود آب شیرین در کشور شده است.

وی با اشاره به اینکه هدر رفت آب در ایران 28 تا 30 درصد است که در دنیا اتلاف آب بین 9 تا 12 درصد است، بیان داشت: آمار نشان می‌دهد که در سطح دنیا، 10 درصد بیابان داریم که در ایران این رقم به 20 درصد می‌رسد و در اصفهان 30 درصد ثبت شده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با اشاره به اعلام فائو که نزدیک به یک میلیارد نفر از مردم جهان در 10 سال آینده با بحران آب مواجه می‌شوند، تصریح کرد: مطالعات فائو بیانگر این نکته است که بر خلاف باور عموم، سوخت فسیلی 25 تا 30 درصد عامل گازهای گلخانه‌ای است و این در حالی که معادل 6.1 میلیارد تن به دلیل تخریب پوشش گیاهی است.

وی با بیان اینکه تخریب محیط زیست، روزانه 100 گونه گیاهی را از بین می‌برد، افزود: حفظ پوشش گیاهی و منابع آبخیزداری در جلوگیری از سل نقش اساسی دارد.

شاملی گفت: تخریب و کاهش علوفه مراتع، افزایش فرسایش بادی و بیابان زدایی، تولید ریز گردها از دیگر عوامل تخریب محیط زیست به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون 25 استان ایران در معرض خطر ریز گردها قرار دارند، ادامه داد: 90 درصد از ریز گردها از کشورهای همسایه وارد ایران می‌شود که سرچشمه این گرد و غبارها از کشور عراق است .

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با اشاره به اینکه هر هکتار فضای سبز که معادل کاشت 200 اصل درخت است، 68 تن گردو غبار را جذب می‌کند، اظهار داشت: پوشش گیاهی در کاهش آلودگی هوا نقش موثری دارد به گونه‌ای که یک متر مربع درخت روزانه پنج مول اکسیژن تولید می‌شود.