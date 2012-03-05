منابع طبیعی خراسان شمالی زمینه توسعه گردشگری در استان را فراهم کند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت ظهر دوشنبه در آیین روز درختکاری در محل شهرک صنعتی بیدک گفت: استان خراسان شمالی از ظرفیت بسیار خوبی در بخش جنگل برخوردار بوده و لازم است از این ظرفیت برای توسعه گردشگری استفاده شود.

وی با بیان اینکه درخت‌کاری در جلوگیری از خسارت‌های سیلاب و حفظ خاک بسیار مهم است، افزود: تمام مسئولین مرتبط باید برای استفاده از منابع طبیعی به خصوص توسعه و پیشرفت کشاورزی تلاش کرده و از منابع آب و خاک موجود در این استان به صورت علمی استفاده کنند.

شفقت اضافه کرد: خراسان شمالی با وجود قابلیتها و پتانسیالهای بسیاری که دارد باید از لحاظ ایجاد فضای سبز پیشرفت نماید.

وی نقش رسانه ها را حفظ و توسعه زیست محیطی مهم دانست و ادامه داد: رسانه ها باید با هماهنگی دستگاههای اجرایی مربوطه به آموزش و ترویج و ایجاد فضای سبز، توسعه کشاورزی و دامپروری اقدام نمایند.

استاندار خراسان شمالی تاکید کرد: این استان باید در خصوص تولید و صادرات محصولات کشاورزی و دامپروری رتبه اول کشور را کسب کند.

وی اظهار داشت: تنوع زیاد گیاهان دارویی در استان فرصت مغتنمی برای سرمایه گذاری و صادرات محصولات حاصله از این بخش را در اختیار سرمایه گذاران گذاشته است.

معاون مناطق مرطوب و نیمه مرطوب سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز در این مراسم گفت: ایران از لحاظ منابع طبیعی و نمونه های بکر گیاهی جزو کشورهای برتر دنیا قلمداد می شود.

علی اوسط منتظری افزود: 4 نقطه از جنگلهای شمال کشور از گیلان تا گلستان برای ثبت در یونسکو معرفی شده و مقدمات و بررسی های اولیه در این خصوص انجام شده است.

هفته درختکاری و منابع طبیعی از تاریخ دوشنبه 15 اسفند آغاز می شود و به مدت یک هفته تا 21 اسفند ادامه دارد.