5700 فقره پرونده در محاکم قضایی گلوگاه مختومه شد

علی کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در 9 ماهه نخست سال جاری پنج هزار و 766 فقره پرونده وارد و مختومه ها پنج هزار و 796 فقره بوده است.

وی افزود: میزان پرونده های وارده به دادسرا هزار و 893 و دادگاه هزار و 599 فقره بوده است.

وی ادامه داد: به منظور ارائه آموزش های لازم و ارتقا اطلاعات علمی و فنی، بازرسی ها و سرکشی های مستمر و موردی ببه صورت فوق العاده از کلیه دوایر نیروی انتظامی انجام می پذیرد و مطابق دستور العمل صادره از سوی معاونت آموزش و تحقیقات اداره کل دادگستری استان کلاسهای آموزشی توسط قضات این دادگستری برگزار می شود.

کیانی گفت: ستاد پیشگیری از وقوع جرم این شهرستان تاکنون 21 جلسه و 86 مصوبه داشته که عمده مصوبات آن در خصوص مسائل موجود در این شهرستان اعم از سرقت و مواد مخدر بوده که پیگیری مستمر و منظم در خصوص مصوبات هر جلسه و اجرای دقیق بندهای آن صورت می گیرد.

کیانی در خصوص فعالیت شورای حفظ حقوق بیت المال گفت: این شورا به طور مستقل در این شهرستان وجود ندارد و به صورت مشترک در شهرستان بهشهر و گلوگاه فعالیت می کند که تاکنون 11 فقره پرونده مربوط به اراضی ملی رسیدگی وم12 هزار و 345 متر مربع از اراضی ملی خلع ید شده و دو فقره پرونده با خواسته هفت هزار و 99 متر مربع در حال رسیدگی است.

وی افزود: در این حوزه چهار شعبه شهری و هفت مجتمع روستایی شورای حل اختلاف مستقر بوده است.