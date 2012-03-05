95 درصد منابع طبیعی پارس آباد سند مالکیت ملی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی کریمی عصر دوشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات منابع طبیعی این شهرستان افزود: این مهم در راستای جلوگیری از تخریب و تصرف غیرقانونی عرصه های ملی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه پارس آباد دارای بیش از 65 هزار هکتار منابع طبیعی است، یادآور شد: تلاش می کنیم برای تمام عرصه های منابع طبیعی این شهرستان سند مالکیت رسمی اخذ کنیم.

فرماندار پارس آباد همچنین با انتقاد شدید از بی تفاوتی دستگاه های ذیربط این شهرستان و استان، خواستار توقف ساخت و سازهای بی رویه و غیرمجاز در منابع طبیعی و اراضی ملی این شهرستان شد.

وی با هشدار به متجاوزین و تخریب کنندگان اراضی طبیعی این شهرستان اضافه کرد: با سوء استفاده کنندگان، منفعت طلبان و ساخت و سازهای بی رویه و غیرقانونی در حاشیه منابع طبیعی و اراضی ملی به شدت برخورد خواهد شد.

کریمی درمورد ساخت و سازهای بی رویه در مناطق مربوط به عرصه های ملی اضافه کرد: دستگاه های اجرایی فرد یا افرادی را که در این مناطق به ساخت و ساز غیرمجاز مبادرت می کنند، برخورد جدی و به دستگاه قضایی معرفی کنند.



وی تصریح کرد: در این راستا باید دستگاه های اجرایی از صدور هرگونه مجوز انشعابات قبل از صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی خودداری و ادارات ثبت نیز برای صدور سند اراضی دقت کنند.

فرماندار پارس آباد با اشاره به فرارسیدن هفته منابع طبیعی از توزیع بیش از 30 هزار اصله نهال در سطح منطقه خبر داد.