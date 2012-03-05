ارزش منابع طبیعی هنوز برای مردم و مسئولان مشخص نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین شیرانی بعداز ظهر دوشنبه در چهارمین همایش خشکسالی، حفاظت از منابع طبیعی و مصرف بهینه آب و وضعیت پایدار اظهار داشت: فرهنگ‌سازی عمومی در زمینه درختکاری باید محور امور قرار بگیرد زیرا که محیط زیست تأثیر بسیاری بر سلامتی جسمی و روحی افراد دارد.

وی بیان داشت: درخت و درختکاری در بین ایرانیان یک سنت دیرینه‌ای است و ضمن روایات مختلفی که از سوی امامان معصوم و پیامبر اکرم (ص) به آن تاکید شده است، در قران کریم نیز به امر درختکاری تأکیدات بسیاری شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه شاید امروز قدر منابع طبیعی برای افراد مشخص نشده است، بیان داشت: همان‌طور که با توسعه شهرنشینی الگوی بیماری‌ها تغییر کرده و از شیوع بیماری‌های عفونی، اسهال و استفراغ به سمت بیماری‌های غیر واگیردار پیش رفتیم، تخریب محیط زیست نیز اثرات جبران‌ناپذیری بر توسعه کشور و سلامتی گذاشته است.

وی با اشاره به مقاله‌ای که در زمینه وضعیت اقتصادی سوئد از چوب نوشته شده بود، ادامه داد: در این مقاله آمده که صادرات سوئد از چوب از نظر میزان ارز صادرات نفت ایران قابل مقایسه نبود.

شیرانی با بیان اینکه در کشور سوئد فرهنگ شده بود که به جای قطع هر درخت، یک درخت دیگر کاشته می‌شد، افزود: هر چند وضعیت بارندگی، آب و هوا و شرایط اقلیمی ایران با سوئد متفاوت است اما باید از فرهنگ آنها در ارتباط با سرمایه‌گذاری که در زمینه درختکاری انجام می‌دهند، الگوبرداری کرد.

وی تاکید کرد: برعکس کشور سوئد و قاره مثل آفریقا که پوشش گیاهی بالایی دارد به منظور اتوبان‌کشی از جنوب به سمت شمال کشور در حال حاضر اقدام به قطع درختان در مسیر اتوبان کردند که معتقد بودند در بین این همه پوشش گیاهی آفریقا، قطع این تعداد درخت آسیبی به اکوسیستم آنجا نمی‌زند که همین مسئله سبب تخریب محیط زیست آنجا شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه امروزه تعادل اکوسیستم در ایران بهم خورده است، افزود: نسل امروز بدون اندیشیدن به زندگی آیندگان محیط زیست را تخریب می‌کنند که در قانون اساسی ایران و قوانین دین اسلام به صراحت آمده که باید به فکر آیندگان هم باشیم.

شیرانی گفت: کاشت درخت و گیاه باید بر اساس تحقیقات علمی و یک فرایند دقیق انجام بشود اینکه کدام درخت در کجا کاشته شود تا بهترین مزایا را به دنبال داشته باشد.

