پیام انتظار خراسان شمالی به مصاف شهرداری امیرکلا می رود

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته هفتم لیگ دسته یک فوتبال جوانان کشور عصر سه شنبه 16 اسفندماه تیم پیام انتظار علوم پزشکی خراسان شمالی درامیرکلای استان مازندران میهمان شهرداری این شهر خواهد بود.

این بازی ساعت 16روز سه شنبه در محل ورزشگاه شهدای امیر کلا آغاز می شود و تیم پیام خراسان شمالی حداکثر تلاش خود را برای کسب سه امتیاز این بازی و صعود به رده های بالاتر لیگ دسته یک فوتبال جوانان کشور بکار می گیرد.

تا پایان هفته ششم رقابت های لیگ دسته یک فوتبال جوانان کشور تیم پیام انتظار علوم پزشکی خراسان شمالی با سرمربیگری حسن مقرب با 6 امتیاز در رده سوم جدول رده بندی این مسابقات قرار دارد.

یادآور می شود در هفته ششم این رقابت ها تیم خراسان شمالی با یک گل توانست تیم پیام خراسان رضوی را در ورزشگاه تختی بجنورد مغلوب کند.